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Park ve Bahçeler ekiplerinden kışa hazırlık

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, içinde bulunduğumuz kış ayları dolayısıyla ilçe genelinde çiçek ekim ve bakım-budama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler ekiplerinden kışa hazırlık

23 Kasım 2023 Perşembe 13:54

Çayırova’nın estetik görünümü için birçok çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, içinde bulunduğumuz kış aylarında da kent estetiğine katkı sunacak çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki caddelerde bulunan refüjlerde ve kavşaklarda mevsimlik bitki dikimi gerçekleştiriyor. Kış şartlarına elverişli olan çiçeklerin dikilmesiyle birlikte, Çayırova’nın kavşak ve refüjleri kış aylarında da estetik bir görünüm kazanacak. Ekipler, çalışmalara yoğun bir tempoyla devam ederken, çalışmaların bir an önce tamamlanması planlanıyor.

 

FORM BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Bununla beraber Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bitki bakım çalışmaları kapsamında, ilçe genelindeki tüm bitkilerin mevsimlik bakımını gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kavşak ve yollarda bulunan bitkilere form budaması gerçekleştiriyor. Çim ile bitkilerin uzadığı kavşaklarda yapılan form budama çalışmalarıyla birlikte ilçedeki yeşil alanların daha güzel bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

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