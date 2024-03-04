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SEDAŞ gönüllü arama kurtarma ekibini kurdu

SEDAŞ, muhtemel afet durumlarına hazırlıklı olmak için 29 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Tamamı gönüllü çalışanlardan oluşan bu ekip, teorik ve pratik eğitimlerini AFAD koordinasyonunda başarıyla gerçekleştirdi.

SEDAŞ gönüllü arama kurtarma ekibini kurdu

04 Mart 2024 Pazartesi 16:55

 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), muhtemel bir afet anında gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan 29 kişilik bir ekip oluşturdu.  Deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarına hızla müdahale etmek amacıyla SEDAŞ bünyesinde çalışanlardan oluşan gönüllü ekip aldıkları eğitimle AFAD akreditasyonuna dahil oldu. 
 SEDAŞ gönüllü çalışanlarına program öncesi ilkyardım eğitimleri verildi. 4 günlük saha uygulamalarının ilk gününde teorik bilgiler, ikinci gününde dehlize giriş uygulaması, malzeme tanıtımı ve kullanımı, üçüncü gününde ip bağlama teknikleri ve ilk yardım uygulaması, dördüncü ve son günde ise arama kurtarma senaryolarını yansıtan tatbikat gerçekleştirildi. 
 Sapanca'da kurulu tatbikat sahasında AFAD uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerde gönüllü çalışanlara teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini artırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için eğitici programlar uygulandı. Afetlerde, sellerde ve önemli kazalarda arama, kurtarma, ilkyardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan SEDAŞ arama-kurtarma ekibi, sertifika töreninin ardından her türlü göreve hazır olduklarını ifade etti. 


İHA
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