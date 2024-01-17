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SEDAŞ'tan 3 Milyarlık Dev Yatırım

SEDAŞ, kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet bölgesinin tamamında 2024 yılı için yaklaşık 3 milyarlık yatırım ve bakım çalışması planlıyor.

SEDAŞ'tan 3 Milyarlık Dev Yatırım

17 Ocak 2024 Çarşamba 10:18

 Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'deki 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yatırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz aralık ayının başında Akcez bünyesindeki CEZ grubun paylarını Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. devraldı. Bu yeni oluşum ile yüzde 50 pay sahibi Akkök Grubu ve yüzde 50 pay sahibi Torunlar Grubu birlikteliğinin enerji sektörüne yeni bir ivme kazandıracağı, bu sinerjinin bölge geneline olumlu hizmetlerle yansıyacağının sinyali verildi. 
 SEDAŞ, 2024 yılı için planladığı yaklaşık 3 milyarlık dev yatırımıyla hizmet verdiği bölgelerdeki ihtiyaçlara göre hazırlanan program çerçevesinde kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarını tamamlayacak. 
 İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği aşırı yağışlar, sel, fırtına ve kar gibi olağanüstü hava şartlarının yaşandığı SEDAŞ bölgesinde, muhtemel kesintilerin önüne geçmek ve enerji nakil hatları üzerindeki negatif etkisini bertaraf etmek için yatırım çalışmalarının hızlandırıldığı açıklandı. 
 Müşteri memnuniyetinin birinci öncelikleri olduğunu belirten SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, "Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bölgemizde müşterilerimizin en güncel ihtiyaçlarını analiz ederek, beklentilerini karşılayacak yatırımlarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Yeni hissedar yapımız ile bölgemizdeki faaliyetlerimizi hızlandırıyor hem kırsalda hem de il ve ilçelerimizde elektrik şebekesi hatlarının iyileştirilmesine destek oluyoruz. Ekonomik ömrü dolan elektrik tesisleri için yenileme yatırımlarını, enerji talebinin artışı noktalarında iletken kesiti ve trafo güç kapasitelerindeki artışı, yatırım kapsamına alınan yerlerde de yeni şebeke yapım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi. 
 SEDAŞ, ilk aşamada küçük ek tesis projeleri, şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı projeleri ve hatların bakım onarım çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 milyar TL yatırım bütçesini önceliklendirdi. 
 Toplamda 3 milyarlık dev yatırım bütçesi ile SEDAŞ; Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji sağlamaya yönelik saha çalışmalarına ivme kazandırdı. 
 İlk etapta yapılacak olan şebeke tesis faaliyetleri ile Sakarya’da 49, Kocaeli’de 58 , Bolu’da 18 , Düzce’de 20 ve Gebze’de 16 olmak üzere yüksek bütçeli toplam 161 yatırım projesinin hayata geçeceği ve yatırım çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini bildirdi. 
                                      


İHA
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