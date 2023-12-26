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Şehitlerin İsmi Hep Bir Ağızdan Okundu, Terör Lanetlendi

Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve terörü lanetlemek için Kocaeli’de yürüyüş gerçekleştirildi

Şehitlerin İsmi Hep Bir Ağızdan Okundu, Terör Lanetlendi

26 Aralık 2023 Salı 20:18

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar şehitlerin ismini hep bir ağızdan okudu. 
  İzmit ilçesindeki Fevziye Camii önünde toplanan sivil toplum kuruluşunun üyeleri terörü lanetlemek için 'teröre lanet' yürüyüşü gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi ellerindeki pankartlar ve sloganlar eşliğinde, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü. Türk bayrağı açılırken, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek okundu. 1.5 kilometre süren yürüyüş Anıtpark’ta son buldu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, dua edildi. 
  Yürüyüşe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, siyasi parti il başkanları ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı katıldı. 
                                   


İHA
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