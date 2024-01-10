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SEKAPARK A.Ş.'den Yeni Yılda Yeni Ürünler

SEKAPARK A.Ş., yeni yılda takviye edici gıdaları, duş jellerini, şampuan, kokulu mum ve oda kokularını vatandaşların beğenisine sunacak.

SEKAPARK A.Ş.'den Yeni Yılda Yeni Ürünler

10 Ocak 2024 Çarşamba 12:08

 Ormanya markası ve "Doğadan Gelen Sağlık" sloganıyla hazırlanan ürünler; biberiye, tıbbi nane, defne, lavanta ve melisa özlerinden oluşacak. Kısa sürede satışa hazırlanacak olan ürünlerin ilgiyle karşılanması bekleniyor. Gebze TÜBİTAK yerleşkesinde yer alan Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’nde yüksek teknolojiyle CO2 kullanarak, sağlıklı ve yüksek kaliteli ekstrakt üretimi ve bitkilerde ekstraksiyon işlemi yapan SEKAPARK A.Ş., Başiskele’de 42 dönüm alanda Türkiye’nin en büyük Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretme ve İşleme Tesisi olan distilasyon tesisinde damıtma işlemi, meyve ve üzümsü meyvelerin kurutulmasıyla soğuk sıkım işlemi gerçekleştiriyor. 
                                          


İHA
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