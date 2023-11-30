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Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, yarın (1 Aralık Cuma) hizmete açılıyor.

Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açılıyor

30 Kasım 2023 Perşembe 16:08

Canlı odaklı hizmet anlayışının önemli eserlerinden biri Çayırova’da hayat buluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin hayata geçirdiği, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açılıyor. Hizmete hazır hale getirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılış töreni 1 Aralık Cuma günü saat 15.00’da Şekerpınar Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde gerçekleştirilecek. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü şiarıyla ilçeye kazandırılacak ve can dostlarımız için bir yaşam alanı olacak merkezin açılışına katılımın yoğun olması bekleniyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirdiğimiz, can dostlarımızın barınabileceği, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizin açılışına tüm Çayırovalı hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

 

CAN DOSTLARIMIZ İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Açılışı yapılacak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi tam bir kompleks olarak inşa edildi. Can dostlarımız için her şeyin düşünüldüğü rehabilitasyon merkezinde; sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alacak. Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunacak.



İHA
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