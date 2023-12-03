TBMM Başkanı Kurtulmuş

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 13.EYAF Expo Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’nin son günü olan 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel program gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül ve engelli vatandaşlar katıldı. İstanbul Fuar Merkezi’ndeki fuarda, engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve yaşama entegrasyonları arttıracak teknolojilere dair ürünler tanıtıldı.

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “2005 yılında çıkartılan engelliler yasasıyla birlikte Türkiye'de engelliler alanında çok önemli adımlar atılmıştır. Ama daha atılacak çok adımların olduğunu da biliyoruz. Örneğin eğitim ve istihdam alanında engelli evlatlarımızın, kardeşlerimizin bütün meselelerinin çözülebilmesi için devlet olarak kurumlarımızı seferber ediyor, gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde biliyoruz ki engellerin önü açıldığı zaman nice büyük başarılara, bireysel hayatlarında başarılarını ortaya koyabiliyorlar. Hepimizin bildiği bir kaç ismi hatırlayarak demin Yararlı Ceylanlar korosu evlatlarımızı seyrederken aynı şeyleri hissettim. Kim bilir onların arasından, şu anda salonda bulunan engelli kardeşlerimizin arasından nice başarılı insanlar ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esas engel aklı olduğu halde şuursuz olmaktır. Esas engel eli olduğu halde, zalime mani olmamak, mazlumun elinden tutmamaktır. Esas engel dili olduğu halde dili hayra kullanmamak, dili şerrin emrine vermek zalimin sözcüsü olmaktır. Esas engel, ayakları olduğu halde ayakları insanların hayrına değil şerrin emir erliğine tahsis etmektir. Dolayısıyla diyoruz ki Allah her birimize hem gönül gözü uyanıklığıyla hem zihin berraklığıyla hem elimizdeki, dilimizdeki hayra meyletmek isteyen ve müsait olan bu insani özelliklerimizi en iyi şekilde kullanmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak temel görevimizin hiçbir ayrım yapmadan, bütün vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine uygun, sosyal politikalar geliştirmek ve hizmetlerimizi bu sosyal politikalar temelinde düzenlemek olduğunun bilincindeyiz. Tüm vatandaşlarımız için eşit fırsatlar sunmayı hedefliyor, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza ise daha özenli ve hassas yaklaşıyoruz. Hizmetlerimizle, herhangi bir engelle mücadele eden bireylerin bağımsız hareket etmelerini destekliyor, toplumsal hayata katılımlarını teşvik ediyoruz. Dünya nüfusunun %15’i, Türkiye nüfusunun ise %7’sini kapsayan engelli bireylere verdiğimiz hizmetlerin görünürlüğünü artırmak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunun için öncelikle 2005 yılında düzenlediğimiz Engelli Kanunuyla engelli bireylerin haklarını korumaya aldık. Dünyada Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğumuzu gururla söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmesiyle çalışmalarını hızlandırdığımız 2030 Engelsiz Vizyonu Belgesi’ni 2021 yılında kamuoyu ile paylaştık. Bu belgeyle, engellilik alanındaki çalışmalarımızı ulusal politikalarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Bu yıl Nisan ayında halkımızla paylaştığımız II. Otizm Eylem Planımızla, engelleri merkezî ve yerel düzeyde hizmet sunumunu iyileştirerek kaldırmaya devam ediyoruz. Bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımız için aile odaklı hizmet programları yürütüyor, evde bakım yardımı, geçici misafir bakım ve gündüzlü bakım gibi hizmet modelleri ile engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA