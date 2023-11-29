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TCG Anadolu İzmit Körfezi’ne demirleyecek

Türkiye’nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İzmit Körfezi’ne demirleyecek. Gemi, 30 Aralık-6 Kasım tarihleri arasında Kocaeli halkının ziyaretine açılacak.

TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirleyecek

29 Kasım 2023 Çarşamba 10:51

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin liman kentlerini ziyaret eden TCG Anadolu, İzmit Körfezi’ne de demirleyecek. 30 Kasım günü 14.00-18.00 saatleri arasında, 1-6 Aralık tarihleri arasında da 10.00-18.00 saatleri arasında gemi ziyarete açık kalacak. SİHA, Kızılelma insansız savaş uçağı, Hürjet hafif taarruz helikopterinin iniş-kalkış

yapabildiği, son teknoloji gelişmiş silahlara sahip gemiyi yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.


 

Denizden de ulaşım sağlanacak

Türkiye'nin milli gururu TCG Anadolu’yu ziyaret edecekler için iki ayrı noktada ziyaretçi girişi oluşturulacak. Araçlarıyla gelecek olanlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ana binası arkasında yer alan otoparkta etkinlik alanı ve ziyaretçi girişi kurulacak. Ayrıca İzmit sahilindeki 1 Mart Vapur İskelesi’nde de ziyaretçi girişi yer alacak. 1 Mart Vapur İskelesi’nden deniz araçlarıyla ring seferleri düzenlenecek. Vapur iskelesindeki kontrol noktasından geçiş yapan ziyaretçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz araçlarıyla TCG Anadolu’ya taşınacak. Deniz ulaşımının aksamaması için ise İzmit Körfezi’ndeki Hat 1 ve Hat 3 seferleri 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Marina İskelesi'nden yapılacak.



İHA
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