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TCG Anadolu Kocaeli'yi Gururlandırdı

Heybetli görünümüyle 1 hafta boyunca İzmit Körfezi’nde kalan TCG Anadolu Kocaeli'den ayrıldı. Gemiyi ziyaret eden Kocaelililer, heyecan ve gurur yaşadı.

TCG Anadolu Kocaeli'yi Gururlandırdı

08 Aralık 2023 Cuma 10:38

 Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezi ve Kocaeli'ye veda etti. Geçtiğimiz hafta İzmit Körfezi’nde demirleyen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan TCG Anadolu, 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında ziyarete açılmıştı. Büyük ilgi gösterilen TCG Anadolu’ya vatandaşların ulaşımı 1 hafta boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deniz araçlarıyla sağlandı. Kapılarını açtığı günden bu yana soğuk havaya rağmen uzun kuyrukların oluştuğu ziyaret çerçevesinde Kocaeli ve çevre illerden gelenler Türkiye’nin gururuna konuk oldu. 
 Büyükşehir'in kurduğu bekleme çadırında vatandaşlara ücretsiz çay, simit ve su ikramı yaptığı ziyarette gemiye çıkan 7’den 70’e Kocaelililer, hayranlık ve gurur duyduklarını dile getirdi. Son olarak Kocaelili muhtarların da ziyaret ettiği TCG Anadolu’ya vatandaşlar, Büyükşehir’in deniz araçlarıyla 200’er kişilik kafileler halinde taşındı. Büyükşehir’in deniz motorları 1 hafta boyunca 1 Mart Vapur İskelesiyle TCG Anadolu arasında çok sayıda sefer yaptı. 
                                       


İHA
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