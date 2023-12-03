GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TCG Anadolu tüm heybetiyle havadan görüntülendi

Kocaeli'ye gelen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olma özelliği taşıyan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, tüm heybetiyle havadan görüntülendi.

TCG Anadolu tüm heybetiyle havadan görüntülendi

03 Aralık 2023 Pazar 12:46

Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, 29 Kasım tarihinde İzmit Körfezi'ne demirledi. 30 Kasım tarihinden itibaren ise vatandaşların ziyaretine açıldı. 6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan savaş gemisine, 3 günde yüzlerce kişi akın etti. Limana yanaşamaması sebebiyle açıkta duran gemiyi, vapur seferleri ile ziyaret eden vatandaşlar, heybeti karşısında gururlanıyor. Askerlerin hazır olduğu gemi, havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde geminin üzerinde 10 savaş helikopteri yer aldı. Devasa gemi, görenleri gururlandırdı.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
46 yıllık tecrübe 46 yıllık tecrübe
KOTO 2. Meslek Komitesi’nden Diyarbakır’a Eş Meslek Komite Ziyareti KOTO 2. Meslek Komitesi’nden Diyarbakır’a Eş...
Başsavcı Kapıcı’dan KOTO’ya ziyaret Başsavcı Kapıcı’dan KOTO’ya ziyaret
KSO Başkanı Zeytinoğlu Üçüncü Çeyrek Büyüme Oranını Değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu Üçüncü Çeyrek Büyüme...
TCG Anadolu'ya Ziyaretçi Akını TCG Anadolu'ya Ziyaretçi Akını
YILDIZLI, TEKSEN VE AKÇAOVA KÖYLERİNİN MECLİSTEKİ SESİ OLDU ! YILDIZLI, TEKSEN VE AKÇAOVA KÖYLERİNİN MECLİSTEKİ...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

46 yıllık tecrübe
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasının 77 yıl önce kurduğu dükkanda 46 yıldır bakkallık yapan Ziya Özkan,...

Haberi Oku