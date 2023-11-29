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TCG Anadolu Tüm Heybetiyle İzmit Körfezi'nde

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın Kocaeli'de ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı.

TCG Anadolu Tüm Heybetiyle İzmit Körfezi'nde

29 Kasım 2023 Çarşamba 15:24

 Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türk donanmasının yeni amiral gemisi TCG Anadolu tüm heybetiyle İzmit Körfezi’ne giriş yapmıştır" dedi. 
 Gemi, yarın ve 6 Aralık Çarşamba gününe kadar 10.00-18.00'de ziyaret edilebilecek. Araçlarıyla Büyükşehir Belediyesinin ana binasının arkasında yer alan otoparktan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar koridor oluşturulacak. TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için 1 Mart Vapur İskelesi'nden deniz araçlarıyla ring seferleri düzenlenecek. 
                         
              


İHA
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