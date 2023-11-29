TCG Anadolu Tüm Heybetiyle İzmit Körfezi'nde

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, bugün İzmit Körfezi'ne giriş yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türk donanmasının yeni amiral gemisi TCG Anadolu tüm heybetiyle İzmit Körfezi’ne giriş yapmıştır" dedi.
Gemi, yarın ve 6 Aralık Çarşamba gününe kadar 10.00-18.00'de ziyaret edilebilecek. Araçlarıyla Büyükşehir Belediyesinin ana binasının arkasında yer alan otoparktan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar koridor oluşturulacak. TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için 1 Mart Vapur İskelesi'nden deniz araçlarıyla ring seferleri düzenlenecek.
İHA