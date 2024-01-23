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TEM Otoyolu Üzerindeki Menfez Yıkılıyor

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılıyor.

TEM Otoyolu Üzerindeki Menfez Yıkılıyor

23 Ocak 2024 Salı 14:39


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında kuzey yan yolda binder asfalt serim çalışmaları tamamlanması sonrası kuzey yan yol trafiğe açıldı. TEM Otoyolu üzerinde yapılacak köprü için 78 fore kazık çakıldı. TEM Otoyolu üzerindeki menfez de yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılıyor. TEM İstanbul istikametinde köprü kırımı çalışması yapılıyor. 
 D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde bir, TEM Otoyolu üzerinde bir ve Yirim Dere üzerinde de bir olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 kilometre uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. 
                                         


İHA
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