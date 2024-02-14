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Tersane Personellerine Yangın Eğitimi

Kocaeli itfaiyesi, Yalova'daki gemi tersanelerinde çalışan personellere yangına müdahale eğitimi verdi.

Tersane Personellerine Yangın Eğitimi

14 Şubat 2024 Çarşamba 10:48

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yalova'daki gemi tersaneleri personeline "ileri düzey yangın eğitimi" verdi. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi. Eğitimde kişisel korunma donanımı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, kapalı ve dumanlı ortamlarda yön bulma ve yangın kaynağı arama, kazazede taşıma teknikleri, sedyeler, akaryakıt yangınlarında köpük uygulamaları, çok katlı yapı yangınlarında ekip organizasyonu ve söndürme stratejisi başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. KOBİTEM eğitim merkezinde yer alan simülatör ve istasyonlar ile gerçekçi yangın durumlarına karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. 
                                       


İHA
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