TÜRK - BALKAN MEDYA PLATFORMU İÇİN İZMİR'DE TARİHİ KARAR





İZMİR DE DÜZENLENEN BALKAN MEDYA FORMUN KURULAN TÜRK BALKAN MEDYA BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER YAPACAK İZMİR DE DÜZENLENEN BALKAN MEDYA FORMUN KURULAN TÜRK BALKAN MEDYA BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER YAPACAK

50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda başkanlar Tuna boyları ve Rumeli gönül coğrafyamızın benim hayatımda çok ayrı yeri ve Önemi var Balkanlar’la ilgili İzmir de çok önemli toplantıya katılıp

olarak belgesel çekimi yaptım.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, TİKA ve YTB işbirliğiyle düzenlenen Balkan Medya Forumu, İzmir’de gerçekleştirildi. Forum, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) ortaklığında gerçekleşti ve Balkan ülkelerinden birçok medya temsilcilerini bir araya getirdi.

Forum, Balkan ülkelerinin yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve Türk Dünyası ülkelerinden gelen 100’e yakın medya temsilcisini ağırladı.

TİMBİR Yönetim Kurulu Üyesi Semra Aman Akyürek’in sunduğu açılış konuşmasında söz alan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, 24. Dönem Milletvekili Rifat Sait, Bergama ve Konak ilçe Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü ve Balkanlardan İzmire gelen Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Makedonya’dan gelen basın mensupları İle Türkiye’nin çeşitli illerinden medya mensupları katılarak. Balkan Medya Birliği’nin kurulması kararı alındı.

İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde Tarihi Konuşmalardan Notlar

Forumun açılış konuşmasında Vali Süleyman Elban, kamuoyuna yansıtılan olayların öneminin arttığına dikkat çekerek, doğru bilginin hızla ulaştırılmasının kritik olduğunu belirtti. Elban, yanıltıcı haberlerin ve dezenformasyonun etkisine karşı mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Toplantının bir diğer konuşmacısı olan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Türkiye’de 102 bin sivil toplum kuruluşunun olduğunu ve bunlara kayıtlı 8 milyon vatandaşın bulunduğunu vurguladı. Kaya, foruma katılımın sivil toplum kuruluşlarının etkili işbirliğini gösterdiğini belirtti.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Balkan Medya Forumu’nun Balkanlariçin önemli bir çaba olduğunu belirtti. TİKA’nın bölgeye olan katkılarına dikkat çeken Çevik, iletişimde doğru içeriğin kullanılmasının önemine vurgu yaparak, yanlış haberlerin ve dezenformasyonun iletişimi olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Abdülhadi Turus, dünya kamuoyunun algısına değinerek, Türkiye’nin Balkanlar ve Türk Dünyası ile kurduğu ilişkinin önemine dikkat çekti. Turus, dezenformasyonun insanları etkilediğini ve bu nedenle doğru bilginin yayılmasının önemine vurgu yaptı.

Ardından gerçekleştirilen oturumda, Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Bergama ve Konak ilçe Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü ile Balkanlardan gelen medya mensupları; Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Almanya, Azerbaycan ve Makedonya’dan basın yayın kuruluşlarının temsilcileri de birer konuşma yaparak kendi görüşlerini paylaştı.





Forumda yapılan konuşmalarla Balkan Medya Birliği’nin kurulması, bölgesel birlik ve dezenformasyonla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

2. Oturum

Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN – Ege unv. İletişim Fkl. Dekanı –Moderatör

Cengiz Kutlu Yüksel – İletişim Başkanlığı

Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU – Ekonomi Unv.İletişim Fklt. Dekanı

Doç. Dr. Burcu ZEYBEK – İstanbul Unv. İletişim Fakültesi

Büyükelçi Naciye Gökçen KAYA – Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi

3. Oturum

Dr. Hakan TARTAN – Moderatör

Rafet ULUTÜRK – Bulgaristan

Raif KİRKUL – Kosova

Senad ÖMERASEVİÇ – Bosna Hersek

Magdalena ALLA – Arnavutluk

Adnan PREKİC – Karadağ

Hamdi YILMAZ – Romanya

Mirza HAYDİN OVİÇ – Sırbistan

Mehmet HASAN – Yunanistan –Batı Trakya

Feyyaz SAĞLAM – Türkiye

Muaz EMİN – Makedonya

Hakan SERBEST – Türkiye

Toplantının sonunda 11 medya kurumunun katılımıyla Balkan Medya Birliği kurulmasına karar verildiği açıklandı. Forumda yapılan konuşmalarla Balkan Medya Birliği’nin kurulması, bölgesel birlik ve dezenformasyonla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.





İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDEN DESTEK

Türk Balkan Medya Forumu toplantısı ve kurulacak birliğe 1992 yılından beri Balkanlar Tuna boyları Adriyatik sahilleri ve Rumeli gönül coğrafyamızda Araştırmalar yapan ve çok sayıda belgeseller çekerek başta TGRT Belgesel TV olmak üzere bir çok TV kanalında İlim Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi

kültür hizmeti olarak yayınlatan

araştırma merkezi başkanı olarak bizde katılarak destek verip belgesel tadında katkı sunduk.



İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezimiz Türk Balkan Medya Birliğinin hizmetinde olacağını bildiriyor.



Şahsım ve kuruluşlarınız adına başarılar diliyorum.



İZMİR'DE ASKER OCAĞINA VEFA ZİYARETİ

BALKAN MEDYA FORUMU TOPLANTISI İÇİN GİTTİĞİM İZMİR'DE 43 YIL ÖNCE BAHRİYE (DENİZCİ) ASKERİ OLARAK VATANİ GÖREVİMİ YAPTIĞIM POLİGONDAKİ ACEMİ BİRLİĞİMİ ZİYARET EDİP BÖLÜK YAZICILIĞI YAPTIĞM BİNAYI YEMEK HANEYİ GÖRDÜM. ASKER ARKADAŞLARIMI BÖLÜK KOMUTANIMI HATIRLADIM NÖBETÇİ SUBAYININ ÇAYINI İÇİP DUYGULU ANLAR YAŞADIM EN BÜYÜK ARZUM MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN İZİN ALIP ASKER OCAĞIM ADLI BİR BELGESEL ÇEKEBİLMEK.

İZMİR'DE ASKERLİK HATIRALARIM





Asker ocağını peygamber ocağı olarak görür ve kutsal kabul ederiz. Kültürümüzde asker adına peygamberimizin adına izafeten Mehmetçik diyerek kutsal değer verilmiştir. 1980 yılı Bahriye askeri olarak gittiğim İzmir benim hayatımda önemli yere sahip. 1980 darbesinden hemen sonra 1 Kasım 1980'de İzmir poligondaki acemi birliğine teslim olup denizci elbisesini giyip eğitime çıkıp 1. Bölük yazıcısı olarak görev yaptığım poligonu 43 yıl sonra 10 Aralık 2023'de ziyaret ettim. Askerlik anılarımı hatırladım, acemi eğitim birliğinde ilk gün yaşadıklarım o günler bölük yazıcısı görevim, çok güzel anılar...

İZMİR'DEN İSTANBUL A GELİYORUM

Usta birliğin vatani görevimde İstanbul Boğazı’nın askerlik hatıramda çok önemli yeri vardır. İstanbul boğazından her geçtiğimde Beykoz Çubuklu’da bulunan Deniz Kuvvetleri komutanlığı seyir hidroğrafi ve oşinoğrafi dairesi başkanlığında 1982 yılı Haziran ayına kadar süren 15 aylık askerlik hatıralarım çok önemli yeri vardır. Asker ocağında basın yayın ve gazetecilik ile ilgili öğrendiğim bilgi ve tecrübe bana Gebze Gazetesini kurdurdu ve 39 yaşına giren

da yer alan makalemi sizlerle bir kez daha paylaşıyorum.



Çubuklu’da askerlik görevimi yaparken 1982 yılında bir asker arkadaşımı ziyaret için geldiğim Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne 40 yıl sonra ikinci kez gittim. Hastanenin İstanbul boğazındaki bahçesinden 40 yıl önceki askerlik hatıralarımı düşünerek gazetecilik ve belgeselcilik görevimi yerine getirmek için canlı yayın yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM