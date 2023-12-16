Yağmur altında Filistin için tek yürek oldular

Filistin’e Destek Platformu tarafından başlatılan ‘Filistin'e Özgürlük İçin Yürüyüş’ etkinliğinin bu seferki adresi Kocaeli oldu. İzmit ilçesi Fevziye Camii önünde toplanan yüzlerce kişi, ‘Kahrolsun İsrail’, ‘Katil İsrail Filistin’den Çık’ sloganları ve İsrail’i kınayan pankartlar eşliğinde, Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü. Yağmur altında 1.5 kilometre süren yürüyüş Anıtpark mevkiinde son buldu. Burada 7’den 70’ vatandaşlar, Filistin’de hayatını kaybedenler için dua etti. Duanın ardından, Türk ve Filistin bayraklı balonları gökyüzüne bırakıldı.





“Kardeşlerimizin direnişini, mücadelesini, özgürlük savaşını buradan selamlıyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Rahmetin bol olduğu bu günde bizlerle beraber oldunuz yağmur, çamur, kış demediniz bizimle birlikte yürüdünüz. Allah sizden razı olsun, gazamız mübarek olsun. Bugün yeryüzünün bütün meydanlarında derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, mezhebi, meşrebi farklı ama vicdanları ortak bütün insanlığa buradan selam olsun. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan katliamlarda mağdur ve mazlum duruma düşen Gazze’li kardeşlerimizin direnişini, mücadelesini, özgürlük savaşını buradan selamlıyoruz. Yürekleri yanan annelerin, mazlum annelerin içi kan ağlayan babaların, yaşlıların, sivillerin yaşadıklarını buradan bir kez daha anıyoruz, buradan onlara selam olsun. 69 gündür katliamlara maruz kalmış bir kısmı enkaz altında hala daha bekleyen, bir kısmını toplu mezarlığına defnettiğimiz bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. 7 Ekim’i milat olarak görenler yanlış görüyor, Filistin’de 75 yıldır işgal devam ediyor. Bu işgali tezgahlayanlar bu işgale göz yumanlar bu işgali planlayana lanet olsun” dedi.













İHA