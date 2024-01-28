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Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Dolu Dolu Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlediği tiyatro oyunları, sinema gösterimi, sanat ve eğlence atölyeleri İzmit ve Gebze'de devam ediyor.

Yarıyıl Tatili Etkinlikleri Dolu Dolu Devam Ediyor

28 Ocak 2024 Pazar 14:39

 Yarıyıl tatil etkinlikleri kapsamında İzmit'teki Kocaeli Kongre Merkezi’nde birbirinden farklı sanat ve eğlence atölyeleri ile salon etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi fuaye alanına kurulan ebru, origami, sanal gerçeklik, tohum ekim, akıl oyunları, Antikkapı kruvasan, dijital penaltı, refleks, pedal ile araba yarışı gibi birbirinden heyecanlı, eğitici ve öğretici atölyelerde çocuklar aileleri ile birlikte keyifli zaman geçiriyor. Ayrıca Kocaeli Kongre Merkezi’nde 26 Ocak Cuma akşamı Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon filminin gösterimi yapıldı. Salon etkinlikleri kapsamında 27 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de Anadolu Ateşi dans gösterisi ve 28 Ocak Pazar günü 18.00’de Çocuk Müzikali Kral Şakir Kapadokya Macerası Müzikali’nde çocuklar, arkadaşları ve aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirecek. 
  Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ilk haftasında Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, çocuk tiyatroları ve konserleri ile birbirinden heyecanlı şovlar gerçekleşti. Son olarak Palyaço Düdü ve Nasrettin Hoca Çocuk Tiyatrosu ile İllüzyon Bubble Şov çocukları eğlendirdi. Gebze’deki etkinlikler önümüzdeki hafta her gün 13.00 ve 15.00’daki seanslarla devam edecek. 
                                    


İHA
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