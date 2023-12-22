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YEDEP, 2024 Yılında 25 Milyon TL’lik Hibe Verecek

Yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma sağlaması amacıyla başlatılan YEDEP projesi, STK’lara toplamda 25 milyon TL’lik hibe desteği sağlayacak.

YEDEP, 2024 Yılında 25 Milyon TL'lik Hibe Verecek

22 Aralık 2023 Cuma 10:06

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen, toplum temelli yapılan çalışmaların uygulanması ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma sağlaması amacıyla başlatılan Yerel Destek Programında (YEDEP) 2024 yılı proje hibe başvuruları başlıyor. Hibe programı için proje başvuruları 1 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2024 saat 23.59’da sona erecek. Bu kapsamda YEDEP’in ilk eğitim programı İzmit Sivil Toplum Merkezinde yapıldı. Eğitimde hibe başvuru şartları ve proje hazırlama ile ilgili detaylı konular aktarıldı. YEDEP’in İzmit’teki toplantısına bölgedeki STK temsilcileri katılım gösterdi. 
 YEDEP Programı kapsamında küçük ve büyük ölçekli projeler olmak üzere iki başvuru alanı bulunuyor. Her alanda proje konuları bulunurken hazırlanacak projelerin bu konu başlıkları ile ilgili olması bekleniyor. Program kapsamında sunulacak tüm proje tekliflerinin öncelik alanlarına göre belirlenen hibe başvuru şartları doğrultusunda ve belirtilen öncelikler altında yer alan konuları kapsayacak şekilde sunulması gerekiyor. 
 Öncelik 1’de; doğa, çevre ve hayvan hakları, hemşerilik ve kentlilik bilinci, kent tanıtımı ve turizmi, kültür ve sanat, istihdam ve eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler, sosyal içerme, gençlik, aile ve kadın, afet bilinci ve farkındalık adlı 10 konu başlığı yer alıyor. Öncelik 2’de ise çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele, istihdam, kırsal kalkınma ve turizm, afetlere karşı mücadele, toplum ve geleneksel aile yapısının korunması, gençlik, bilişim ve teknoloji, engelli çalışmaları ile medya ve dezenformasyonla mücadele konuları yer alıyor. Aile, kadın, gençlik ve engelli çalışmaları 5 konu başlığı bulunuyor. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen STK’lardan hazırlanacak projelerin bu konu başlıkları ile ilgili olması bekleniyor. 
  Program kapsamında desteklenecek projeler için toplam kaynak tutarı 25 bin TL olarak belirlendi. 
                              


İHA
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