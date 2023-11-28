Yeşilova'ya gençler için yeni merkez yapılıyor

Yeşilova'ya modern bir gençlik merkezi inşa ediliyor. TFF eski başkanı merhum Hasan Doğan’ın isminin verildiği tesiste çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova Mahallesi’ne modern gençlik merkezi kazandırıyor. Büyükşehir, Yeşilova’da bulunan spor tesisine ait mevcut yapıyı yıkarak, yerine gençlerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri için gençlik merkezi inşa edecek.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda inşaatın ilerleme oranı yüzde 36 seviyesine ulaştı. Zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı piyesi olarak planlanan yapıda zemin kat ve 1. normal katların duvar imalatı tamamlandı. Çatı katı kolon kalıp çalışmasına devam eden ekipler, diğer katlarda da planlanan rutin imalatlarını sürdürüyor.





Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilmiş olacak. 946 metrekareden oluşan yapının zemin katında idari ofis, 8 kulüp odası, 4 soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası ve yıkama-kurutma odası yer alıyor.

Büyükşehir, yeni inşa ettiği Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek. 977 metrekare olarak planlanan yapının birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş+tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 derslik, öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.

İHA