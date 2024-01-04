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Yılın İlk encümen toplantısında ihaleler yapıldı

Yılın ilk encümen toplantısında 2 işletmenin kiralama ihalesi ile 118 tonluk tomruk ve 2 ton kırpılmış kağıdın satış ihalesi yapıldı.

Yılın İlk encümen toplantısında ihaleler yapıldı

04 Ocak 2024 Perşembe 14:54

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yılın ilk encümen toplantısı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Encümende 3 işletmenin kiralama ihalesinden ikisi açık usul teklif verilerek gerçekleşti. İzmit Erenler Mahallesinde bulunan sosyal tesis ve Umuttepe hareket amirliği çay ocağı ihalesi yapıldı. Yahya Kaptan Dolunay Sokaktaki çay bahçesi ihalesi ise eksik evrak gerekçesiyle ertelendi. Ayrıca encümende 118 ton tomruk ve 2 ton kırpılmış kağıdın pazarlık usulüyle satış ihalesi yapıldı. Yeni yılın ilk encümen toplantısında Umuttepe hareket amirliği çay ocağı ihalesine Cengiz Cenk Eker ve Murat Aydın katıldı. İhale 5 tur açık teklif usulü gerçekleşti ardından tek tur kapalı zarf usulü teklif alındı. Son tekliflerde kapalı zarf ile Cengiz Cenk Eker 4 bin 500 TL+ KDV teklif verdi. Murat Aydın ise 4 bin 800 TL+ KDV teklif verdi. İzmit Erenler Mahallesinde bulunan sosyal tesis için ihaleye tek katılımcı olarak Ekrem Kumuşoğlu katıldı. Kumuşoğlu, 6 bin 153 TL + KDV teklifte bulundu. Çeşitli çaplardaki 118 ton tomruk ve 2 ton kırpılmış kağıdın pazarlık usulüyle satış ihalesi de yapıldı. İhalede 2 katılımcıdan biri çekildi. Tek katılımcı olarak kalan Arslan Can Serdar, Gemi Ticaret adına 61 bin TL teklif verdi. 
                           


İHA
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