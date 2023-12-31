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Yüzlerce Ayakkabıyı Gören, Dönüp Bir Daha Baktı

Filistinli kadın ve çocuklar için ayakkabılarını bıraktılar

Yüzlerce Ayakkabıyı Gören, Dönüp Bir Daha Baktı

31 Aralık 2023 Pazar 15:14

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları sürerken Kocaeli'de Gazze'de öldürülen çocuklar için sessiz ayakkabı nöbeti gerçekleştirildi. Çocuk ve kadın ayakkabıları bırakılan yerde bir kız çocuğu da Filistin özgürlük dansı ederek şarkısını söyledi.  
  İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılara aralıksız devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri tarafından organize edilen eylem dikkat çekti. Vatandaşlar ile çalışanlar, çocuk ve kadın ayakkabılarını girişe bıraktı. Vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile bekledi. Ayrıca bir kız çocuğu da Filistin ve Türkiye bayrağı ile Filistin özgürlük dansı ederek şarkı söyledi. 
 
  "Artık çocukları öldürmesinler, onların bir sürü hayalleri var" 
  Duygularını anlatan Filistinli 12 yaşındaki Ayan, “Filistin’de yaşananlar ve çocuklar için çok üzgünüm. 4 senedir ailemle Türkiye’de yaşıyorum. Filistin’de bizim de evimiz zarar gördü ama aileme bir şey olmadı. Filistin’de akrabalarım var, onlar için endişeliyim. Savaşın durmasını istiyorum. Artık çocukları öldürmesinler, onların bir sürü hayalleri var" diye konuştu. 
 
  "İnsan zihni bu kadarını tahayyül edemedi ama biz bunlara maalesef şahitlik ediyoruz" 
  Sessiz ayakkabı nöbetine katılan Rabia Tunç, “İnsanlık tarihinde hiç karşılaşılmamış büyük dramla karşı karşıyayız. Her geçen gün gördüğümüz sahneler bizi daha da dehşete düşürüyor. Örneğin geçmiş günlerde bir babaya sadece elinin verildiğini gördüm. Tarihte birçok savaşlar yaşandı ama bu kadarını filmlerde bile görmedik. İnsan zihni bu kadarını tahayyül edemedi ama biz bunlara maalesef şahitlik ediyoruz. İnsanın canavarlaştığı, vahşileştiği zaman ne hale gelebileceğini şahitlik ediyoruz. İnsanların bu tür eylemleri küçük görmemesi çok değerli. Bu tür vahşetlere hiçbir şekilde alışmamalıyız" şeklinde konuştu. 
                           


İHA
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