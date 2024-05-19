TOBB MARMARA GGK’DAN ANITKABİR ZİYARETİ

Ziyarete Marmara Bölge ve Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Yalova GGK Başkanı İdris Safa Kaya, Bursa GGK Başkanı Emre Yıldız, Balıkesir GGK Başkanı Ceyhun Ercan, Sakarya GGK Başkanı Semih Çiftçi, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı.

Başkan Mert Kavşut Ata’ya ziyarette resmi törenle çelenk bıraktıktan sonra, kürsüye çıkarak konuşma yaptı.





Başkan Kavşut Konuşmasına şu sözlerle başladı 'Büyük Atatürk;

TOBB Genç Girişimciler Kurulu-Marmara Bölgesi olarak, arkadaşlarımla birlikte, Size, Sizin ilkelerinize bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız.

“Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. “ Demiştiniz. Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifemizdir.

Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu olarak başardığınız devrimler ve atılımlara sonuna kadar sahip çıkacak, Türk Gençliği olarak sizin ışığınızla aydınlığa ereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Atamız siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Çağdaş ilkelerinizle ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturduğunuz Türk Devrimi’nin ışığıyla yolumuzu açtığınız ve bizleri yücelttiğiniz için size sonsuz minnetlerimizi sunuyor ve her zaman izinizde ve sizinle olduğumuzu içtenlikle yineliyoruz’ sözleri ile konuşmasını bitirdi.







