banner1036
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TOBB MARMARA GGK’DAN ANITKABİR ZİYARETİ

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu öncülüğünde 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

TOBB MARMARA GGK'DAN ANITKABİR ZİYARETİ

19 Mayıs 2024 Pazar 13:17

Ziyarete Marmara Bölge ve Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Yalova GGK Başkanı İdris Safa Kaya, Bursa GGK Başkanı Emre Yıldız, Balıkesir GGK Başkanı Ceyhun Ercan, Sakarya GGK Başkanı Semih Çiftçi, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı. 

Başkan Mert Kavşut Ata’ya ziyarette resmi törenle çelenk bıraktıktan sonra, kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Başkan Kavşut Konuşmasına şu sözlerle başladı  'Büyük Atatürk;

TOBB Genç Girişimciler Kurulu-Marmara Bölgesi olarak, arkadaşlarımla birlikte, Size, Sizin ilkelerinize bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız.

“Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. “ Demiştiniz. Türkiye Cumhuriyeti  bizlere emanettir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifemizdir.

Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu olarak başardığınız devrimler ve atılımlara sonuna kadar sahip çıkacak,  Türk Gençliği olarak sizin ışığınızla aydınlığa ereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Atamız siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Çağdaş ilkelerinizle   ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturduğunuz Türk Devrimi’nin ışığıyla yolumuzu açtığınız ve bizleri  yücelttiğiniz için size sonsuz minnetlerimizi sunuyor ve her zaman izinizde ve sizinle olduğumuzu içtenlikle yineliyoruz’ sözleri ile konuşmasını bitirdi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuklar trafik konusunda bilinçleniyor Çocuklar trafik konusunda bilinçleniyor
Büyükşehir TSM Korosu’ndan muhteşem bahar konseri Büyükşehir TSM Korosu’ndan muhteşem bahar konseri
GTÜ Öğrencileri, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlediler GTÜ Öğrencileri, Filistin'e destek için oturma...
Başkan Büyükgöz Huzurevinde Nikah Kıydı Başkan Büyükgöz Huzurevinde Nikah Kıydı
Isuzu Servis Otoparkında Yangın: Alev Alev Yanan 15 Araçtan Geriye İskeletleri Kaldı Isuzu Servis Otoparkında Yangın: Alev Alev Yanan...
TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU MARMARA BÖLGE TOPLANTISI’NIN 2.Sİ YALOVA’DA GERÇEKLEŞTİ TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU MARMARA BÖLGE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuklar trafik konusunda bilinçleniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Trafik Eğitim Parkında çocuklara yönelik eğitimler devam ediyor

Haberi Oku