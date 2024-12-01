KO-MEK’ten “İş Arama Becerileri” eğitimi

MÜLAKAT SİMÜLASYONU YAPILDI
İŞ-KUR tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara uygulamalı olarak gösterilen iş arama becerileri ve iş arama sürecinde yapılması gerekenler anlatıldı. İş arama teknikleri ve beden dili becerilerinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde mülakat sürecinde yapılması gerekenler detaylıca aktarıldı. Karşılıklı mülakatlar gerçekleştirilerek konu üzerinde detaylı çalışıldı.
İŞ GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI ANLATILDI
İşveren ve iş arayan arasındaki ilişkiyi kursiyerlerle birlikte uygulamalı olarak gösteren İş Kulübü Lideri Aybüke Ünal, “Beden dili iletişimde 3 ayaklı bir saç ayağı gibidir. Bu süreçte sizin duruşunuz ve mimikleriniz karşı taraf için çok önemlidir. İletişimin en önemli ayağı beden dilidir. Bunun sonrasında tonlama gelir. Konuşurken, iletişim kurarken ses tonunuza ve vurgularınıza dikkat etmeniz gerekmektedir” dedi.
20 SAATLİK EĞİTİM SONRASI SERTİFİKA
Oldukça verimli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar iş arama becerileri konusunda bilinçlenmiş oldu. Kursiyerler 20 saatlik eğitim sonucunda
eğitim sertifikası almaya hak kazandı.
(Ömer İLGEÇ)