ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR TURUNDAN NOTLAR





Sevmek tanımakla başlar. Başarıya giden yol mutlu olmaktan geçer. Gönüller sultanı Yunus Emre çok güzel söylemiş. Sevmek tanımakla başlar. Başarıya giden yol mutlu olmaktan geçer. Gönüller sultanı Yunus Emre çok güzel söylemiş.

“Gelin tanış olalım işi kolay kılalım..

Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz…”

Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda beni en çok öğrenciler ve gençlere yönelik etkinlikler ilgimi çeker ve beni mutlu eder.

Cumartesi günü Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri ile Gebze bölgesinde tarih ve kültür turu gerçekleştirdik.

Kültür gezisine başlamadan gençlere Gebze’de yaşadıkları için mutlu olup olmadığını sorduğunda aldığım cevap çok düşündürücüydü. Gençlerin sadece yüzde onu mutluydu. 4 saat süren geziden sonra sorumu tekrar ettiğimde aldığım cevap sevindiriciydi. Gebze bölgesini tanımaya yönelik geziye katılanların yüzde 100'ü Gebze bölgesinde yaşamaktan mutlu olduklarını söylediler.

Sevmek tanımakla başlar. Sevdiğiniz ve mutlu olduğunuz yerde başarı olur. Keşke Gebze bölgesinde yaşayan herkes bölgemizi tanısalar. Keşke öğrencilere yaşadıkları ve eğitim gördükleri şehir tanıtılsa.

Şehrini tanıyan gençler mutlu okur. Mutlu olan öğrenci başarılı olur.

KÜLTÜR GEZİSİ İLE İLGİLİ

da yayınlanan HABERİMİZ

ÖĞRENCİLERDEN İKTAV KÜTÜPHANEMİZE ZİYARET

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gebze şube başkanı Nurcan Çınar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile üniversite öğrencileri Gebze bölgesinin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmaya yönelik kültür gezisi düzenlendi.

Gazetemiz

kurucusu ve Devri Alem belgesel TV program yönetmeni

in rehberliğinde Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen tobüs ile gerçekleştirelen gezide Çoban Mustafapaşa Külliyesi, Hünkar Çayırı, Eskihisar Osman Hamdi Müzesi ve kalesi. Dilovası Mimar Sinan Köprüsü, Tavşancıl Evleri, Yahya Kaptan Anıtı ve Hereke Kalesi, Tarihi Köşk, Tarihi Sümerbank, halı ve kumaş dokuma fabrikası ile ilgili bilgiler verildi.

Geziye katılan öğrenciler ismail kahraman tarafından kurulan İlim Kültür Tarih Araştırmaları

Kütüphanemizi ziyaret ederek bilgiler aldılar.



ÇYDD'DEN TARİH VE KÜLTÜR TURU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI