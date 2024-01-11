VAKIF İNSANI İSMET ÖZBAY'IN VEFATININ ARDINDAN

Vefat ve ölüm haberleri insanı üzer ve geçmiş yıllarda yaşanan güzel hatıralara götürür. Gebze'de 42 yıldan beri tanıdığım esnaf arkadaşım, gazetemiz Gebze'nin 40 yıllık okuyucusu. Takı kuyumcusu İsmet Ağbi olarak tanıdığım İsmet Özbay'ın vefat haberine duyduğumda çok üzüldüm.

42 yıl önce Gebze yeni Çarşı Camisi yanında Takı kuyumculukla ilk tanıdığım günler gözümün önüne geldi.



1984 yılında Gebze Gazetesini kurduğumda ilk abone olan esnafların başındaydı. İsmet Ağbi, b

ir aakıf insanı hayırsever gönül insanı ve kültür adamı İsmet Özbay ile yurt içi ve yurt dışında tarih ve kültür gezilerine katıldım. Çok güzel anılarımız oldu.

Son olarak tarihin canlı şahidi İsmet Özbay İle belgesel çekimi yaptım. İsmet Bey bu belgeselde çok önemli bilgiler verdi, tarihe ışık tutup zamana noterlik yaptı. Vefat haberini öğrendikten sonra

ve





da yazdığım haber canlı yayın ve sosyal medya paylaşımlarımı sizlerle bir kez daha Belgeselcinin Not Defteri köşemde paylaşmak istiyorum.

İSMET ÖZBAY VEFAT ETTİ

GEBZE'NİN TANINMIŞ SİMALARINDAN 40 YILLIK ARKADAŞIM İSMET ÖZBAY'IN MUSTAFA PAŞA CAMİSİ'NDE KILINAN CENAZE NAMAZINI

OLARAK CANLI YAYINLAYARAK EBEDİYETE UĞURLADIK.

HAYIRSEVER İŞ İNSANI TAKI KUYUMCUSU İSMET ÖZBAY'IN 10 OCAK 2023 TARİHİNDE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA CAMİ'DE KILINAN CENAZE NAMAZI

DA CANLI YAYINLANDI.

CENAZEYE KALABALIK BİR CEMEAT KATILDI

GEBZE'NİN TANINMIŞ SİMALARINDAN HAYIRSEVER İŞ İNSANI TAKI KUYUMCULUK FİRMASI SAHİBİ HERKESE YARDIMCI OLAN İSMET ÖZBAY VEFAT ETTİ İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİ'NDE YAYINLANAN HABER VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ

Belgesel Tadında Tarihin Canlı Şahitleri İsmet Özbay ile Belgesel Söyleşi

TARİHİN CANLI ŞAHİTLERİ

Tarihin canlı şahidi olan büyüklerimiz ve atalarımız, bilge insanlarımız aramızdan ayrıldıktan sonra kıymetini anlarız, ancak artık o büyüğümüz aramızda yoktur.

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda hep yaşlılarımıza büyük önem verdim. Kamera kayıtları ile bilgi birikimlerini geleceğe bırakmaya çalışıyorum.

Yurt içi ve yurt dışında da belgesel çekimi yaparken, en yaşlı insanları bulup konuştururken, çok önemli tarihi bilgilere sahip oldum. Dünyanın birçok ülkesinde de sözlü tarihe önem verilir.

Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi Kurulmalı

Dünyanın birçok ülkesi ve üniversiteleri, yerel tarih araştırmalarına önem verir. Üniversitelerde sözlü ve yerel tarih araştırmaları bölümü bulunur.

Türkiye’de acaba kaç üniversitede Sözlü ve Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi bulunduğunu bilmiyorum.







YÖK harekete geçmeli, tüm üniversitelere bir yazı göndererek Yerel ve Sözlü Tarih Araştırmaları Merkezi bölümü kurulması için çalışma başlatmalı.

İsmet Özbay ile Belgesel Söyleşi

Gebze’nin tanınmış isimlerinden, 37 yıldır Gebze’de esnaf olan İsmet Özbay, bugün 85 yaşında.

İsmet Bey, 85 yaşında olmasına rağmen tüm geçmişini çok iyi hatırlamakta.

Birçok tarihi olayı bugün gibi hatırlamakta…

Aslen Kafkas, kökeni Çerkez bir aileye mensup olan İsmet Özbay’dan, Kafkas sürgünün 157. yıl dönümü dolayısı ile ilgili önemli sözlü bilgiler aldım.

İsmet Bey’den, Türkiye’nin 85 yıllık geçmiş tarihi ile ilgili çok önemli bilgiler aldım.

İsmet Bey, Devri Alem Belgesel Programı

kameralarına çok önemli bigiler verdi.

Keşke İsmet Bey, hatırlarını yazabilseydi. Evet, herkesi hatıralarını yazmaya davet ediyorum.

Hatıralarımızı yazalım kampanyası başlatalım…

Yaşlılarımızın kıymetini bilelim, yaşlılarımızı kameralara kaydettirip, geleceğe özel ve genel bilgi bırakmalıyız.

1864 Kafkas Çerkes Sürgününün 157. yılında 40 yıllık esnaf, arkadaş ve vefalı dostum İsmet Beyle yaptığımız söyleşi gerçekten çok önemli. Bizlere evlerini açan ve belgesel söyleşinin gerçekleşmesine öncülük eden İsmet Bey’in evlatları, Ercan ve Erkan Beylere çok teşekkür ederim.

Merhum İsmet Özbayın oğlu Ercan Özbay cenaze ile ilgili şu mesajı paylaştı