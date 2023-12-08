VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEÇİMLERİ VE FADİME HALAMIN VAKIFLAR VASİYETİ





Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en üst karar organı Vakıflar Meclis üyeliği için 7 Aralık 2023'de yapılan seçimlerinin sonuçları belli oldu. Özel vakıfları 15 kişilik Vakıflar Meclisinde temsil edecek üç üyelik için 54 adaydan üç kişi seçildi. Vakıflar medeniyeti belgeseli tadında tüm Vakıf insanları ve seçimleri kazanan Meclis üyelerini kutluyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en üst karar organı Vakıflar Meclis üyeliği için 7 Aralık 2023'de yapılan seçimlerinin sonuçları belli oldu. Özel vakıfları 15 kişilik Vakıflar Meclisinde temsil edecek üç üyelik için 54 adaydan üç kişi seçildi. Vakıflar medeniyeti belgeseli tadında tüm Vakıf insanları ve seçimleri kazanan Meclis üyelerini kutluyorum.

VAKIFLAR MECLİSİ SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Devlet ve millet olarak vakıfları korumak ve vakıfları geliştirip büyütmek ve yaygın hale getirmek milli ve vicdani bir görev. Cumhuriyet döneminde kurulan vakıfların vakıf meclisi üyelik seçimleri yeniden düzenlenmeli, seçimler için e devlet ve internet sistemi yerine bölge bazlı toplantılar düzenlenmeli, adayların kendilerini tanıtma fırsatı verilmeli. 15 kişilik Vakıflar Meclis üyeliği yenlden düzenlenmelidir. Bu konuda hükümet ve milletvekillerimize de tarihi görev düşüyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDĞRLÜĞÜ'NE TARİHİ VE MANEVİ GÖREV

Adı üzerinde Vakıf deyince durmak düşünmek gerekiyor. Vakıf eden insanların Vakıf mallarını koruyup Vakıf senedine göre idare etmek ve yaşatmak gerekiyor.

Vakıflar genel müdürlüğü yetkilileri bu baskımdan büyük sorumluluk altında. Vakıf mallarını Vakıf senedinde Vakıf edildiği gibi idare etmek vakfiyesinin dışında Vakıf mallarının başka yerde kullanılmaması israfdan kaçınılması gerekiyor.

Cumhuriyet döneminde kurulan binlerce Vakıf güvence altına alınmalı kapanarak malları başka vakıflara devir edildi. Vakıfların hükmü maneviyesi yaşatılmalı. Daha önce başbakanlığa bağlı olan Vakıflar. Cumhyrbsşkanlığı hükümet sisteminde kültür bakan yardımcılığına bağlandı. Yeni bir yasa ile Vakıflar Genel Müdürlüğü cumhurbaşkanlığına bağlanmalı.

Bu konuda geniş bir araştırma yazısı ve Devri Alem belgesel tv programı olarak belgesel çekmek istiyorum.

Fadime Halamın Vakıflarla İlgi Vasiyet ve Nasihati

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 8 Aralık 2021 tarihli yayınlanan makalelerimiz.

* * *







Fadime Halamın Vakıflarla İlgi Vasiyet ve Nasihati



Tarihler 1960'lı yılların sonu.

9 yaşında İlk okul da okuduğumuz günler.

Fakirlik olsada Mutlu çocukluk yıllarımız

Her gün elimizde naylon torbadan yapılmış çanta ve yakacak odunla okula gidip geliyoruz.

Selçuklu döneminde Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 7 ve 8 yüz yıl önce kurulan geçmişte Bayramlı Emiroğulları beyliğine bağlı tarihi Bayramoğlu nahiyesi Giresun Espiye Dikmen köyü bu günkü Soğukpınar belde belediyesi Çocukluk yıllarımın geçtiği köyüme vefa borcumu ödemek için çektiğim belgeselimiz.



Soğukpınar Belgeseli Gala Gösterimi



Vakıf Mezarlığının Üzerine Okul Yapıldı



Çok güzel çocukluk yıllarımın geçtiği ilk okul yıllarımı hiç unutmuyorum. Tarihi Dikmen Köyü tarihi köy mezarlığı ve vakıf eseri olan medrese yıkılarak ilkokul yapılmış mezarlığın ortasından yollar geçirilmiş okul tuvaleti bile tarihi mezarlık üzerinde her gün teneffüslere çıktığımız da mezarlıklarda oynuyor, halamın tembih ve nasihatini unutarak çamurlu kara lastik ayakkabılarımızla eve geliyorduk. Halamı ve o günleri hiç unutmadım köyümden ve geçmişimden kopmadım tarihin canlı şahidi yaşlılarımız ve köyümde belgeseller çekmeyi sürdürüyorum.



Espiye Soğukpınar Dikmen köyü Belgeseli



Halamın Vakıf Toprağı Nasihati

Her gün okul çıkışı bizi üstü toprak damlı köy evinin kapısında bekleyen arif ve bilge insan ağzı dualı İlim hikmet sahibi halam, babası dedem İbrahim birinci dünya harbinde şehit olduğu için 3 yaşında yetim kalmıştı.

Vefa sevgi ve fedakarlık abidesi rahmetli Kandaz Kızı Fadime Halam bizi okula gönderirken çocuklar çamurlu lastiklerimizi yıkayın eve vakıf toprağı getirmeyin diye sıkı sıkı tembih ederdi. Merhum Halam okulun bulunduğu mezarlık ve medrese yeri vakıf malı olduğunu söyler vakıf toprağını yılanlar bile yemez vakıf meyvelerini kurt kuş ve karga bile yemez diye nasihat ederdi.



Vakıf Toprağı Evleri dağıtır Ocak Söndürür



Her gün halam okulun bulunduğu cami , mezarlık ve medrese bölgesinden eve toz toprak çamur getirmeyin lastiklerimizi yıkayın diye tembih ve nasihat eden halama bunun sebebini sordum aldığım cevap bugün bile kulaklarım da çınlıyor.

Rahmetli halam oğlum vakıf malı çok önemli vakıf mallarını korumak gerekiyor vakıf malı olan okulun bulunduğu yerden lastik ayakkabılarınızla eve toz toprak getirirseniz evimiz dağılır ocağımız süner aman oğlum okuldan çıkıp caminin yanından geçtikten sonra ayaklarının tozunu sil çamurlarını yıka diyen nur yüzlü güzel insan benim ilk hocam rahmetli Fadime Halamın şahsında ebediyete göç eden halalar başta olmak üzere tüm halaları ve mallarını insanlığa hizmet için Allah’ın mülkü olarak vakıf eden isimleri unutulmuş vakıf insanlarını rahmet minnet ve şükranla anıyor, sabahın seher vaktinde ruhları İçin sizleri bir Fatiha üç İhlası Şerif okumaya davet ediyorum.

El Fatiha...



Vakıflar Medeniyeti Tarihi Belgeselini Halamın AZİZ Hatırasına Armağan Ettim



Rahmetli Fadime Halamdan vakıfların önemini anlamam beni tarihi belgeselciliğe yönlendirdi dünyanın bir çok bölgesinde

olarak belgesel çekmeye devam ediyoruz Vakıf Medeniyeti Tarihi belgeselimizi rahmetli halamın aziz hatırasına armağan ediyorum.



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEĞİŞTİRİLEN ESKİ LOGOSU NE İFADE EDİYORDU ?

Vakıflar genel müdürlüğü hiç gereği yokken üstelik vakıflara büyük mali yük getirecek vakıflar genel müdürlüğünün logosunu değiştirmesine tepkiler büyürken yeni logonun ne anlam ifade ettiğini, eski logoyu değiştiren kültür bakan yardımcısı Ahmet Misbahdemircan ve vakıflar genel müdüründen kamuoyu bilgi bekliyor, gerçekten yeni logo ne anlam ifade ediyor yorumu sizlere bırakıyorum.

Vakıflar Genel Müdürlüğün Eski Logosu

-Logoda yer alan kitap şeklindeki bayrak, büyük bir vakıf medeniyeti kurmuş olan Türk Milletini, kitap figürü ise vakıfların ilim ve irfana, eğitime verdikleri katkıyı ifade eder.

-Logodaki 1048 tarihi, ışığını Hoca Ahmet Yesevî dergâhından alan ve ondan birkaç kuşak sonraki gönül erlerinin Tebriz Mahkemesi’nden aldıkları karar ile Horasan’da kurulan ilk Vakfın tarihidir. Bu bir ilim vakfıdır ve bilinen ilk vakfiye budur. Bu da Türklerin 1071’den çok önce Anadolu’ya gelip buranın ilim, kültür ve sosyal hayatının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını gösteriyor.

-Logoda yer alan cami figürü, Selçuklu ve Osmanlıdan günümüze kadar vakıflar tarafından yaptırılmış birçok cami, imarethane ve vakıf eserlerini temsil eder.

-Logodaki fabrika figürü, vakıfların kurmuş oldukları fabrikaları anlatır. Ki ilk kumaş fabrikası Evkaf Nezareti tarafından Hereke Fabrika-i Hümayunu adı ile saray ve ordunun tekstil alanındaki talebini karşılamak amacıyla 1843 yılında Hereke'de kurulmuştur. Fabrika, bir endüstri mirası olarak bugün hâlâ ayaktadır. Meselâ Bursa İpek Fabrikası da yine Pertevniyal Vâlide Sultan Vakfı tarafından Bursa’da kurulmuştur.

-Logonun içinde kalp şekline dönüştürülmüş “V” harfi ile hem Vakıfların ilk harfine hem de Vakıfların yaptıkları her hayırda sevgiyi esas almalarına vurgu yapılmıştır.

-Logonun alt kısmını çevreleyen zeytin dalı, vakıf zeytinliklerini ifade eder ki sadece Edremit Körfez Bölgesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 165 bin zeytin ağacı ve bunları işleyen Ayvalık Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır (Bilginin kaynağı. Levent ALBAYRAK Vakıflar Genel Müdürlüğü Yeni Vakıflar Kontenjanından 2021 tarihli Seçilmiş Meclis Üyesi)