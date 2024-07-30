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BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ŞEHİT FARUK ASLAN POLİS MERKEZİ'NE ZİYARET

Arsa temini ve yapımı Gebze Belediyesi tarafından üstlenilerek emniyet teşkilatına teslim edilen ve kısa bir süre önce hizmete açılan Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, merkezde görevli polis memurlarıyla sohbet etti.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'DEN ŞEHİT FARUK ASLAN POLİS MERKEZİ'NE ZİYARET

30 Temmuz 2024 Salı 17:08

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı bölgesine hizmet veren Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi’ni ziyaret etti. Arsa temini ve yapımı Gebze Belediyesi tarafından üstlenilerek emniyet teşkilatına teslim edilen ve hizmete açılan Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, merkezde görevli polis memurlarıyla sohbet etti. 

ŞEHİDİMİZİN ADI YAŞATILIYOR 

Polis merkezinde görevli amir ve polis memurları tarafından karşılanan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bölgemizdeki güvenliğe hizmet sağlamak adına yapımını tamamlayarak emniyet teşkilatımıza sunduğumuz ve şehidimiz Faruk Aslan’ın adının yaşatıldığı merkezimizi ziyaret ederek vatan nöbetinde olan güvenlik güçlerimizle selamlaşıp sohbet ettik. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için 7/24 görev başında olan güvenlik kuvvetlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Allah hepsinden razı olsun inşallah” ifadelerini kullandı. 

BEYLİKBAĞI BÖLGESİNE HİZMET VERİLİYOR 

Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi’nde görevli emniyet mensupları da Başkan Büyükgöz’e ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No 85 adresinde Beylikbağı bölgesine hizmet veren Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi, 900 metrekare kapalı alan ve 1700 metrekare de açık alan üzerinde inşa edildi. 

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