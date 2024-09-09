Gençlerin İsteği Geri Çevrilmedi

Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe'nin ardından bir skate park da Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’ne inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yeşilyurt Mahallesi'ne yapılan Başiskele'nin ikinci kaykay parkında çalışmalar hızla devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Yeşilyurt Mahallesi'ne inşa edilen kaykay park, güvenlik bölümüyle birlikte geniş bir alana sahip olacak. Rampaların yapımının tamamlandığı çalışmalarda son rötuşlar yapılıyor.

İHA