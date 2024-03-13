14 Mart Tıp Bayramı Kutlama Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz '14 Mart 1827 tarihinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin kuruluşu, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Bizim medeniyetimiz, insanı önceleyen, insana değer veren bir anlayışa sahiptir. “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” düsturunu benimsemiş Devlet yönetimimizde de insan sağlığı her şeyin önünde gelmektedir.



Kaliteli bir sağlık sistemi, gelişmiş bir toplumun birinci şartıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir. Şehirlerimize kurulan modern hastanelerde vatandaşlarımıza sunulan modern sağlık hizmetleri ile kıymetli sağlık çalışanlarımız sayesinde sağlık alanında çok önemli bir seviyeye gelinmiştir.

Tıp biliminin yanı sıra bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak hekimlik mesleği de gelişmekte ve yenilenmekte olup, ülkemiz artık sağlık turizmine de ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Kocaeli’miz de payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Uluslararası ölçekte donatılmış sağlık kuruluşları, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanları vatandaşlarımıza modern bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar.

İlimizde görev yapan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın, bu hizmet kervanında özveri ve inançla, dün olduğu gibi, bugün de meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye ulaştırılmasında, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir toplumun yetişmesinde katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.' açıklamasında bulundu.

