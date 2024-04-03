2. kent lokantası için imzalar atıldı

Fevziye Parkı'nda açılan 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satıldığı kent lokantasının ikincisi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hizmet verecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2. kent lokantası olarak kente hizmet verecek olan dükkanın önünde açıklamalarda bulundu.

Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, "Seçimin ardından halkımızın hizmetinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tam Mehmet Ali Paşa Cami'nin karşısındayız. 2. kent lokantamızın yeri için mekan sahipleri ile anlaşmamızı yaptık. Burada güzel bir dükkan bulduk ve kent lokantası haline getireceğiz. Bu bölge içinde güzel bir hizmet olacak. Esnafımızı da mağdur etmeden kent lokantamızın 2. şubesini açacağız. İlk kent lokantasını açtığımızda bize 'Seçim yatırımı' demişlerdi. Ama bizim derdimiz seçim yatırımı değil. İnsanlarımız ufacık bir yardımda dahi muhtaç duruma geldi. Sosyal belediyecilik anlamında 5 yıldır mücadele ediyoruz. Seçim sonuçları da vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Bu da iktidara bir cevap olsun. Artık insanların ekonomilerinin düzeltilmesi gerekiyor. Bu kent lokantalarına da çok ihtiyaç olunmaması gerekiyor ama geldiğimiz noktada ihtiyaç var. Biz de ihtiyaçlar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 2. kent lokantamız hayırlı olsun" dedi.

Ekiplerin kısa süre içinde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Hürriyet, "Bugün resmi olarak sözleşmemizi yapacağız. 1-1,5 ay içerisinde burayı kent lokantasına dönüştürmek istiyoruz. Merkezdeki esnaf çalışanlarına uygun yemek yedirebildikleri için bize teşekkür ediyorlar. Aynı şekilde Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki esnaf, vatandaşlar da bu hizmetten yararlanabilecekler" diye konuştu.

İHA