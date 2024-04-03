GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2. kent lokantası için imzalar atıldı

İzmit Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz ay hayata geçirilen kent lokantasının Mehmet Ali Paşa şubesi için imzalar atıldı.

2. kent lokantası için imzalar atıldı

03 Nisan 2024 Çarşamba 10:46

 Fevziye Parkı'nda açılan 3 çeşit yemeğin 40 TL'ye satıldığı kent lokantasının ikincisi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hizmet verecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2. kent lokantası olarak kente hizmet verecek olan dükkanın önünde açıklamalarda bulundu. 
 Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, "Seçimin ardından halkımızın hizmetinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tam Mehmet Ali Paşa Cami'nin karşısındayız. 2. kent lokantamızın yeri için mekan sahipleri ile anlaşmamızı yaptık. Burada güzel bir dükkan bulduk ve kent lokantası haline getireceğiz. Bu bölge içinde güzel bir hizmet olacak. Esnafımızı da mağdur etmeden kent lokantamızın 2. şubesini açacağız. İlk kent lokantasını açtığımızda bize 'Seçim yatırımı' demişlerdi. Ama bizim derdimiz seçim yatırımı değil. İnsanlarımız ufacık bir yardımda dahi muhtaç duruma geldi. Sosyal belediyecilik anlamında 5 yıldır mücadele ediyoruz. Seçim sonuçları da vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor. Bu da iktidara bir cevap olsun. Artık insanların ekonomilerinin düzeltilmesi gerekiyor. Bu kent lokantalarına da çok ihtiyaç olunmaması gerekiyor ama geldiğimiz noktada ihtiyaç var. Biz de ihtiyaçlar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 2. kent lokantamız hayırlı olsun" dedi. 
 Ekiplerin kısa süre içinde çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Hürriyet, "Bugün resmi olarak sözleşmemizi yapacağız. 1-1,5 ay içerisinde burayı kent lokantasına dönüştürmek istiyoruz. Merkezdeki esnaf çalışanlarına uygun yemek yedirebildikleri için bize teşekkür ediyorlar. Aynı şekilde Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki esnaf, vatandaşlar da bu hizmetten yararlanabilecekler" diye konuştu. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Özlü: Başkan Özlü: "Halkımızın bize olan güvenini...
OSMANLI’NIN İLK SANCAK MERKEZİ İZMİT BÖLGESİNDE VAKIF MEDENİYETİ OSMANLI’NIN İLK SANCAK MERKEZİ İZMİT BÖLGESİNDE...
Hürriyet: Hürriyet: "Güç zehirlenmesi yaşamayacağız"
Gebze Alfa Elektronik Sensör A.Ş. de İftar Gebze Alfa Elektronik Sensör A.Ş. de İftar
İzmit Millet Bahçesi şekillenmeye başladı İzmit Millet Bahçesi şekillenmeye başladı
Kocaeli'de Kocaeli'de "sakatathane" kurulacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Özlü: "Halkımızın bize olan güvenini...
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Demokratik bir ortamda, suhulet içinde geçen bir seçimi daha geride...

Haberi Oku