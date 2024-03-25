21-26 Mart Orman Haftası Gebze’de Törenle Kutlandı

21-26 Mart Ormancılık haftası tüm yurtta olduğu gibi Gebze’de de törenle kutlandı. Etkinlikte 6 bin fidan toprağa dikildi.

Gebze TÜBİTAK MAM sınırları içinde yer alan ormanlık alanın geçtiğimiz yıllarda yanarak zarar gören kısımları orman haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte yeşillendirildi. Etkinlikte, tam 6 bin fidan toprağa dikildi. Kocaeli Valiliği, Orman Genel müdürlüğü, TÜBİTAK MAM işbirliğinde gerçekleştirilen törende 10 hektarlık alana tam 6 bin fidan dikildi. TÜBİTAK MAM Başkanı Hasan Mandal ev sahipliğinde yapılan törene Kocaeli Vali YARDIMCISI Ali Ada, Sakarya Orman bölge Müdürü Önder Terzi, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Gençlik Kültür Merkezi Müdürü Köksal Turan’ın yanısıra çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

HEDEF YEŞİL BİR ÇEVRE BIRAKMAK

Programın açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK MAM Başkanı Hasan Mandal, geçtiğimiz yıl yangın nedeniyle zarar gören yeşil alanlara 6 bin fidanın dikildiğini söyledi. Gelecek nesillerin çevre bilincine sahip olması amacıyla da bu tür etkinlikler düzelenndiğine dikkat çeken Mandal "Bilimsel ve teknolojik çözümlerle, yaşanan iklim değişikliğine birlikte müdahale etmemiz gerekiyor. Bunun için en önemli değerimiz insan kaynağımız." Diye konuştu. Sakarya Orman Bölge Müdürü Terzi ise bölgenin doğal yapısına uygun fidanları toprakla buluşturduklarına dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ…

Etkinlikte yeşil bir çevreye dikkat çekmek için öğrenciler tarafıdnan hazırlanan pankartlar ve dövizler dikkat çekti. Ayrıca peygamber efendimiz Hz. Muhammed SAS’in “yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz” hadisi şerifi hatırlatıldı. “Program hatıra fotoğrafıyla sona erdi. (Ümit Ülker)