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Acil İhtiyaçlar İçin Bayram Boyunca Görevde Olacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için nöbetçi ekipleriyle görev başında olacak.

Acil İhtiyaçlar İçin Bayram Boyunca Görevde Olacaklar

09 Nisan 2024 Salı 14:07


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların karşılaşabileceği olumsuzluklara anında müdahale edebilmek amacıyla nöbetçi ekipleriyle görev başında olacak. Kocaeli’nin bayramı huzurlu şekilde geçirmesi için mesai yapacak olan Büyükşehir birimleri gün boyu hizmet verecek. Bu doğrultuda itfaiye ekipleri; olası yangın ve vatandaşların kurtarma vakalarına müdahale için bayram boyunca görev yapacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları, mezarlıklar müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecekken, zabıta birimleri de denetim ile kontrollerini sürdürmeye devam edecek. Büyükşehir Ambulans Nakil Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görev yapacak. Vatandaşlar Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası 153’ü arayarak ambulans ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini iletebilecek. 
  Ramazan Bayramı süresince hizmet verecek olan büyükşehir belediyesine bağlı birimlerden hizmet almak için 153’ü, itfaiye acil durumu için ise 112’yi aranması gerekiyor. 
                                


İHA
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