ANKARA'DA BELGESEL TADINDA RAMAZAN BEREKETİ İFTAR COŞKUSU





Mübarek Ramazan ayının bereket ve coşkusunu Ankara'da doya doya yaşadık. Ramazan sobetleri, İftar sofrası ve sahur coşkusu ile Ramazan ayının ilk haftasında Ankara'da iki gün geçirdik. Belgesel tadında Ankara’da yaşadığım Ramazan coşkusu ve bereketini sizlerle paylaşıyorum.

ANKARA KALESİ VE KOÇ MÜZESİN DE GİRİB İLE DEVRİ ALEM BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK

Giresun İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği GİRİB Tarafından Ankara konağında düzenlenen iftar programına katılarak Ramazan coşkusunu birçok dost ve arkadaşla yaşama imkanım oldu.

GİRİB Genel başkanı Kemal Tokmak bey ve genel merkez yönetim kurulu üyeleri İsrafil ve Çetin beylerle birlikte Ankara kalesinin tarihi mekanlarına tarih yolculuğu yaptık.

Bir Vakıf eseri olan Çengel, Safran ve Kale handaki Koç holding tarafından açılan sanayi tarihi müzesinde belgesel çekimi yaparak Ankara Giresun Alucra derneğinin iftar programına katılarak TGRT Belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel program izleyicileri sohbet ettik.

ANKARA'DA VAKIF MEDENİYETİ



Bizler Ankara’da belgesel tadında ranazan ayının bereket ve coşkusunu yaşarken Ankara da daha önce çektiğimiz

Vakıf şehri Ankara belgeseli ile baş başa bırakıyoruz.

ANKARA'DA VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ TADINDA ANKARA

BELGESEL TADINDA GİRESUN VAKFI BAŞKANI İLE CANLI SOHBET

BELGESEL TADINDA ANKARA'DA TARİH VE KÜLTÜR TURUNA GİRSEV VAKFINI ZİYARET EDEREK BAŞLAYARAK VAKIF BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEN METİN YARAMANA BAŞARILAR DİLEDİK

GİRSEV BAŞKANI YARAMAN CANLI YAYINDA BİLGİ ALDIK



Ankara Giresun Vakfı başkanı Metin yaraman ile

ve

canlı yayında belgesel tadında söyleşi



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET

ANKARA'DA

OLARAK BABA OĞUL VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK GÖRÜŞMELER YAPARAK BİLGİ ALDIK



ANKARA'DA VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ TADINDA SELAM VE DUA İLE



TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET

ANKARA'DA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN DEĞERLİ ARKADAŞIM ERKİN YILMAZ BEYE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNARAK BAŞARILAR DİLEDİM.



ANKARA'DA RAMAZAN COŞKUSU

ANKARA'DA RAMAZAN BEREKETİ VE İFTAR COŞKUSUNU OĞLUM EMİRHAN İLE GİRİB İFTARINA KATILIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BİRLİKTE YAŞADIK.

GENEL MERKEZİNİ KOCAELİ'NDEN ANKARA'YA TAŞIYAN GİRİB'İN ANKARA KONAĞINDAKİ İFTAR SOFRASINDA BİRÇOK HEMŞEHRİMİZ İLE HOŞ SOHBET EYLEDİK GİRESUN'UN 1000 YILLIK TÜRK İSLAM TARİHİ VE VAKIF MEDENİYETİ ÜZERİNE KONUŞMA YAPTIM

NAZİK DAVETLERİ İÇİN GİRİB GENEL BAŞKANI KEMAL TOKMAK BEY VE GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNA TEŞEKKÜR EDİYORUM.