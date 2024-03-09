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Anneler Ve Kızları Futbol Maçında Karşı Karşıya

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anneler ve futbolcu kızları sahada kıyasıya mücadele etti.

Anneler Ve Kızları Futbol Maçında Karşı Karşıya

09 Mart 2024 Cumartesi 14:34


  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte Kocaeli Kadın Futbol Kulübü futbolcuları ve anneleriyle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Doğu Kışla Halı Saha Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Büyükakın, futbolcu kızlar ve anneleriyle sahaya çıkarak futbol oynadı. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, 1-1'lik skorla sonuçlandı, dostluk kazandı. 
 
  "Gazze'de yaşanan katliama 'Dur' demek lazım" 
  Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "Aslında Dünya Kadınlar Günü dediğimiz gün, kutlanacak bir gün değil, anılacak bir gün. Gazze'de bugüne kadar 9 bin kadın hayatını kaybetti. Toplamda çocuklarla birlikte 13 bine ulaşan kadın ve çocuk ölümü oldu. Bunları da unutmamak lazım. Gazze'de yaşanan katliama 'Dur' demek lazım. Onu da bu vesile ile sizlere hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Özellikle kadınların futbolda da başarılı olmaları bizi sevindiriyor. Sizleri sahalarda görmek, hayatın her alanında görmek bizler için gerçekten mutluluk verici. Çocukların spor yaşamına katkı sağlayan ebeveynlere çok tebrik ediyorum" diye konuştu. 
  Maçın ardından Başkan Büyükakın, sporcularla kupa kaldırarak, hatıra fotoğrafı çekildi. 
                                       


İHA
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