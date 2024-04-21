Avrupa'nın En Büyük Doğal Yaşam Parkında 23 Nisan Coşkusu Yaşanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çevre ve doğa bilincine yönelik eğlence atölyeleri kuruldu. Çocuklar için el becerileri, doğal lezzetler, deneyim ve sanal gerçekliği içeren 35 atölye, 5 doğada yaşam atölyesi, 11 alan etkinliği yapılacak. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Konservatuvar, KO-MEK, Bilgievleri, Bilim Merkezi, Ormanya ve Turizm Şube Müdürlüğü birimleri alandaki atölye ve sahne etkinliklerinde görev yapacak. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antikkapı, Kağıtspor, İtfaiye ile AFAD, AKUT ve Kızılay da birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

Çocukların severek takip ettikleri yazarlar arasında yer alan; Merve Gülcemal, Lemi Filozof, Sertaç Güngör ve Ayşegül Dede, Orman Kütüphanesi’ne konuk olacak. 23 Nisan Salı günü saat 18.00’de sevilen sanatçı Melis Fis, çocuklar ve aileleri için konser verecek.

İHA