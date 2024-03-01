Başkan Adayı Büyükgöz K. Sanayi Esnafını Gezdi

ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ
Küçük sanayi sitesindeki esnafları, AK Parti teşkilat yöneticileriyle birlikte dükkanlarında tek tek ziyaret eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diledi.
EKONOMİNİN TEMEL DİNAMİĞİ
“Esnaflar geçmişten günümüze toplumsal hayatın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapının omurgası, ekonominin temel dinamiği olmuştur” diyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Helal kazancın ve emeğin temsilcili olan esnaflarımızın ilçemizin daha ileriye gitmesi noktasındaki katkısının bilinci ile hareket ediyoruz. Bu bağlamda ilçemizin ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sitesindeki esnaflarımızla bir araya geldik.
ORTAK AKLIN HAKİM OLDUĞU ANLAYIŞ
Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak ve ilçemize değer katacak projelerimiz için görüş alışverişinde bulunduk. Projelerimizi şekillendirirken esnafımızla istişareye önem veriyoruz. Bu yüzden ortak aklın hakim olduğu bir yönetim anlayışı sergilemeye özen gösteriyoruz. Değerli esnaflarımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum” ifadelerini kullandı.