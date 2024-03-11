banner998
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın: "Kadın Elinin Değdiği Her Yer Güzelleşiyor

Kadın muhtarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor.

Başkan Büyükakın:

11 Mart 2024 Pazartesi 18:38

    Muhtarlar olarak sizler bizim her zaman çözüm ortağımız oldunuz. Vatandaşlarımıza yardımların ulaşmasında sizler bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımız oldunuz" dedi.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Kocaeli genelindeki 472 muhtar ve eşlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, muhtarlara plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Muhtarların öneminden bahseden Başkan Büyükakın, "Bugün belediye hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırıyorsak, bunun kıymetli muhtarlarımızın sayesinde olduğunu biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Muhtarlar olarak sizler bizim her zaman çözüm ortağımız oldunuz. Pandemi döneminde olsun, 6 Şubat depremlerinde olsun, afetlerde olsun sizlerle başarılı çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımıza yardımların ulaşmasında sizler bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımız oldunuz" dedi.  
  Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olmayan 62 mahalle muhtarına plaket takdim ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Başkan Büyükakın, kente hizmet noktasındaki katkılarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür belgesi verdi. 
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'ya Yeni Kütüphaneler Kazandırılıyor Darıca'ya Yeni Kütüphaneler Kazandırılıyor
Uzmanı uyardı: Uzmanı uyardı: "Ağızdan nefes almak çene kaymasına...
Yüzde 50 Hibeli Destekle Çiftçiye Koç Ve Teke Veriliyor Yüzde 50 Hibeli Destekle Çiftçiye Koç Ve Teke...
Başkan Hürriyet Müjdeyi Umuttepe’de Verdi Başkan Hürriyet Müjdeyi Umuttepe’de Verdi
Artık Özel Bireylerin Bir Köyü Var Artık Özel Bireylerin Bir Köyü Var
KOCAELİ KARTEPE TELEFERİK AÇILIŞINDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLI NOTLAR KOCAELİ KARTEPE TELEFERİK AÇILIŞINDAN BELGESEL...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Darıca'ya Yeni Kütüphaneler Kazandırılıyor
Darıca Hizmet Kompleksinin üst katına kazandırılan modern kütüphane törenle açıldı.

Haberi Oku