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Başkan Özlü: "Başiskele'de Sportif Başarılarımız Daha Çok Artacak"

Amatör spor kulüpleri yöneticileri ve teknik heyetiyle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.

Başkan Özlü:

14 Mart 2024 Perşembe 12:19

 Bu güçlü birlikteliğimiz ile gelecekte ilçemizde sportif başarılarımızın da daha çok aratacağına inanıyorum" dedi.   
 Başkan Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi Antik Köfte ve Restoran'da gerçekleştirilen iftar programında, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, ilçedeki amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve teknik ekibi ile bir araya geldi. 
 Programda konuşan Başkan Özlü, mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayında bu güzel birlikteliğin ve beraberliğin oluşması bizleri ziyadesiyle çok memnun etti. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olarak bizlere daha çok güç ve kuvvet veriyor. Sizlerin desteğiyle her zaman kendimizi güçlü hissediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu güçlü birlikteliğimiz ile gelecekte ilçemizde sportif başarılarımızın da daha çok aratacağına inanıyorum" dedi. 

                                      


İHA
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