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Başkan Özlü: "Gençler kentimizi gururlandırıyor"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor" dedi.

Başkan Özlü:

25 Mart 2024 Pazartesi 16:12

 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genc-i Âlâ gönüllüleri ile bir araya geldi. Genc-i Âlâ gençlik modelinin ödüle layık görüldüğüne dikkat çeken Özlü, "Genc-i Âlâ, ulusal bazda yapılan proje yarışmalarında hem ödüller hem de meyvelerini topladı, toplamaya da devam ediyor. Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor" dedi. 
 Yasin Özlü, son 5 yıllık süreçte kentte yapılan gençlik çalışmalarını da değerlendirerek, gelecek dönemde yapacakları projeleri anlattı. 


İHA
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