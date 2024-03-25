Başkan Özlü:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genc-i Âlâ gönüllüleri ile bir araya geldi. Genc-i Âlâ gençlik modelinin ödüle layık görüldüğüne dikkat çeken Özlü, "Genc-i Âlâ, ulusal bazda yapılan proje yarışmalarında hem ödüller hem de meyvelerini topladı, toplamaya da devam ediyor. Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor" dedi.

Yasin Özlü, son 5 yıllık süreçte kentte yapılan gençlik çalışmalarını da değerlendirerek, gelecek dönemde yapacakları projeleri anlattı.

İHA