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Başkan Özlü: "Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Demokratik bir ortamda, suhulet içinde geçen bir seçimi daha geride bıraktık. Şimdi yeniden güzel işlere devam zamanı. Allah'ın izniyle halkımızın bize gösterdiği bu teveccühünü ve güveni asla boşa çıkarmayacağız" dedi.

Başkan Özlü:

03 Nisan 2024 Çarşamba 10:24

 Kesin olmayan sonuçlara göre, 2024 Mahalli İdareler Seçiminde en yakın rakibine yüzde 20 puan fark atan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlara teşekkür etmek için ilçeyi adım adım yeniden gezmeye başladı. 
 Başiskele için birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere, eserlere, hizmetlere ve gönüllere dokunmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Yasin Özlü, "Her zaman el ele, omuz omuza ve gönül gönüle verdiğimiz Başiskele'mizin değerli insanlarına bize gösterdikleri büyük teveccühleri için çok teşekkür ediyorum. Demokratik bir ortamda, suhulet içinde geçen bir seçimi daha geride bıraktık. Şimdi yeniden güzel işlere devam zamanı. Şimdi bize oy veren veya vermeyen tüm hemşerilerimiz için Türkiye Yüzyılına yaraşır bir şekilde daha da çok çalışarak ilçemizi geleceğe taşıma zamanı. Allah'ın izniyle halkımızın bize gösterdiği bu teveccühünü ve güveni asla boşa çıkarmayacağız. Yeni dönemdeki vizyon projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz" dedi. 


İHA
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