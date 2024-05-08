BELGESEL TADINDA ANKARA'DAN CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM





VAKIFLAR HAFTASI DOLAYISI İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE SN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA KATILARAK BELGESEL ÇEKİMİ VE CANLI YAYINLAR YAPTIK VAKIFLAR HAFTASI DOLAYISI İLE CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE SN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA KATILARAK BELGESEL ÇEKİMİ VE CANLI YAYINLAR YAPTIK

MİLLET KÜTÜPHANESİNDEN CANLI YAYIN

ANKARA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE MİLLET KÜTÜPHANESİ'NDEN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI

CANLI YAYINDA YOL ARKADAŞIM NEDRET DEMİR İLE BİRLİKTEYİZ





DAHA SONRA TARIM ORMAN BAKANLIĞINDA ARKADAŞIM İBRAHİM ETHEM BEYİ ZİYARET ETTİK. ODTÜ'DE İŞLETME OKUYAN OĞLUM AHMET EMİRHAN'DA BİZE EŞLİK ETTİ.

CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

MECLİS KÜTÜPHANESİNİ GEZEREK CANLI YAYIN YAPTIK

BABA OĞUL TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KÜTÜPHANESİNDE KOCAELİ TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPTIK GİRESUN ÜNÜVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN DEĞERLİ ARKADAŞIM PROF DR NAZIM ELMAS İLE SOHBET EDİP BABA OĞUL BAŞ BAŞA YEMEK YEYİP SOHBET ETTİK

MECLİSTEN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE ANKARA'DA BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDEN

CANLI YAYINDA

TRT'DEN GAZETECİLİK ANILARIM CANLI YAYINDA

AN İTİBARİ İLE 1983 ile 1997 YILLARI ARASINDA GEBZE TEMSİLCİLİK VE MUHABİRLİĞİNİ YAPTIĞIM ANKARA'DA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ OĞLUM AHMET EMİRHAN İLE ZİYARET EDEREK ANILARIMI OĞLUM İLE PAYLAŞTIM

BİR ÇOK ANIM OLAN TRT GENEL MÜDĞRLÜĞÜ BİNASI ÖNÜNDEN

CANLI YAYIN YAPTIK

İLGİ ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANI SN MUSTAFA HIRAÇ VE YOL ARKADAŞIM NEDRET DEMİRE TEŞRKKÜR EDERİM

TRT İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAPTIĞIM PAYLAŞIM

Ankara TRT Genel Müdürlüğü ve TRT `de Belgeselcilik Anılarım Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın paylaşımından.

Pandemi dolayısı ile bir yıldır gidemediğim Ankara`da tarih ve kültür turuna devam ederken gazetecilik ve belgeselcilik anılarımı yeniden yaşıyorum.

TRT ile ilk kez yolum 1983 yılında Gebze muhabirliği yaptığım dönemde kesişti. 1997 tarihine kadar temsilcilik ve muhabirlik yaptığım TRT`den gazetecilik ve belgeselcilik adına çok şey öğrendim eğitim seminerlerine katıldım birçok gazeteci ve belgeselci tanıdım yıllar için de bazı programlara danışmanlık yaptım son olarak TRT `nin Kafkas Cephesi ile ilgili en önemli belgesel programı Kafkas Cephesi Beyaz savaş belgeseline danışmanlık yaptım

Ankara`da TRT`de Kafkas Cephesi beyaz savaş belgeselinin yönetmeni değerli kültür Adamı ve Belgeselci Ayhan Arabacıyı ziyaret eder Sakarya meydan muharebesi üzerine konuşup hasret giderdik .

Çekilmesine öncülük edip danışmanlığını yaptığım Kafkas Cephesi beyaz savaş belgeseli linkini sizlerle paylaşıyorum..

ANKARA'DA VEFALI DOST VE ARKADAŞLARA ZİYARETLER YAPIP HASRET GİDERDİK

Milliparklar genel müdürlüğü görevinden tanıdığım birlikte Sakarya meydan muharebesi ve Kafkas Cephesi Kopdağı savunması belgeselleri çektiğimiz Çölleşme ve Erozyonla mücadele genel müdürü Nurettin Taş beyi makamında ziyaret edip sohbet edip hasret giderdik.



Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan kurucular kurulu ve danışma kurulu üyesi olduğum Tüm internet medya birliği genel Başkanı Dr Süleyman Basa beyi Makamında ziyaret ederek yeni medya üzerine yapılacak çalışmaları konuştuk.