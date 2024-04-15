GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İmam Hatip Ortaokulu’nda bayrak törenine katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz'

15 Nisan 2024 Pazartesi 14:16

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelenek haline gelen pazartesi okul buluşmalarına 9 günlük bayram tatilinin ardından yeniden başladı. Her hafta farklı bir okulda bayrak törenine katılarak öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın bu haftaki adresi Darıca İmam Hatip Ortaokulu oldu. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Bıyık, öğrencileri sınıfa uğurladı ve iyi dersler temennisinde bulundu.

ÖĞRETMENLER ODASI SOHBETİ

Öğrencileri sınıfa uğurladıktan sonra öğretmenler odasına konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, okul idaresi ve okulda görevli öğretmenlerin taleplerini de dinledi. Eğitim camiasıyla her zaman temas halinde olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Her pazartesi farklı bir okulumuza giderek kıymetli gençlerimizle hasbihal ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek bizlere her zaman enerji veriyor. Gençleri önemsiyoruz. Okul idaresi ve öğretmenlerimizin de taleplerini dinleyerek Darıca’mızın eğitimde daha iyi noktaya gelmesi adına istişarelerde bulunuyoruz. Darıca Belediyesi olarak eğitim en önemli önceliğimiz. Öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına 1 Milyar Tl'nin Üzerine Yatırım Yapılacak Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına...
Kent meydanında çalışmalar sürüyor Kent meydanında çalışmalar sürüyor
Çayırova’daki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor Çayırova’daki parklarda temizlik çalışmaları...
Bıyık, başkan yardımcılarını açıkladı Bıyık, başkan yardımcılarını açıkladı
Kartepe’nin zirvesinde Bayramlaşma Kartepe’nin zirvesinde Bayramlaşma
Unutulan geleneği Gebzeli öğretmen yaşatıyor Unutulan geleneği Gebzeli öğretmen yaşatıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına...
Türkiye’nin sanayi ve nüfus yoğunluğu dolayısıyla stratejik öneme sahip kenti Kocaeli'ye 2023 yılında...

Haberi Oku