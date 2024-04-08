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Bu Bina "Engelsiz" Olacak

Engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hummalı çalışma devam ediyor.

Bu Bina

08 Nisan 2024 Pazartesi 02:59


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylere yönelik yatırımlarından biri olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yoğun çalışma sürüyor. İzmit’te özel bireylerin sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlayacak Engelsiz Yaşam Merkezi, tüm engel grupları düşünülerek tamamen "engelsiz" bir bina olarak inşa ediliyor. 
 Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi Yapım işinde B,C,D,E,F,G ve H blokta ahşap çatı, A blokta ise çelik çatı imalatları tamamlandı. Tüm bloklarda alüminyum kenet çatı kaplama ve tuğla duvar imalatları yüklenici firma tarafından yerine getirildi. 
 Yapının H, F ve G bloklarında alçı sıva imalatlarına, bina dış cephesinde ise taş yünü montajına devam ediliyor. Çevre duvarı ile altyapı imalatlarına devam edilen merkezin tüm bloklarında elektrik ve mekanik tesisat imalatları sürüyor. Ekipler son olarak sarı avluda bulunan amfinin beton dökümünü gerçekleştirdi. 
 Yapının zemin katında bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, wc-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ve bir çocuk oyun alanı bulunuyor. 
                                     


İHA
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