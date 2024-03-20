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Bu kavşak turizm destinasyonu ilçenin trafik çilesine neşter vuracak

Kocaeli'nin turizm destinasyonu ilçesi Kandıra'ya ve Şehir Hastanesi'ne gidiş ve dönüşlerde trafik çilesine neşter vuracak Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı hizmete girdi.

Bu kavşak turizm destinasyonu ilçenin trafik çilesine neşter vuracak

20 Mart 2024 Çarşamba 16:49

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirecek Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı hizmete girdi. 1 yılda tamamlanan 425 milyon TL değerindeki dev proje Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki trafik yoğunluğunu da azaltacak. Projenin çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ise sürüyor. 
 
  "Devasa bir kavşak yapıldı" 
  Programda açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yaklaşık 425 milyon TL değerinde bir iş. Hizmete aldığımızı duyuralım istedik. Kavşaktan da geçme imkanımız olacak. Burada fedakarca çalışan arkadaşlarıma, müteahhit firmamıza ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Şehrimizin trafik yükünü rahatlatacak. Yeşilova ve Solaklar'dan çıkışta yoğunluk oluyor. Kandıra tarafından gelen trafiğin Solaklar'a gitmesi, İzmit tarafından gelen trafiğin de Yeşilova tarafına gitmesi sağlanacak. Devasa bir kavşak yapıldı. Kocaeli Şehir Hastanesi trafiği için de önemli bir nokta. Hastane trafiğinin yönetilmesi, Kandıra - İzmit yolunda sıkışıklık oluşmaması için bu çalışma elzemdi. Sadece ufak tefek işler kaldı. Bölgede yaya üst geçidiyle ilgili de bir talep var. Arkadaşlar projelerini bitirdiler ve ihale hazırlığını yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda onu da yapacağız" ifadelerini kullandı. 


İHA
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