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Büyükakın ve Kocaman, MOBESKO Esnafıyla Buluştu

Büyükakın ve Kocaman,MOBESKO esnafıyla buluştu

Büyükakın ve Kocaman, MOBESKO Esnafıyla Buluştu

02 Mart 2024 Cumartesi 22:54

 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, MOBESKO esnafıyla bir araya geldi.

TALEP VE DİLEKLERİ DİNLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl SKM Başkanı Av.Alper Doğan ve Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ile birlikte Kartepe Köseköy Mahallesi Ankara Caddesi No:267 adresinde bulunan, Kocaeli’nin mobilya AVM’si olarak bilinen MOBESKO’yu ziyaret etti. Burada Mobesko Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Başoğul ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Büyükakın, MOBESKO içerisinde yer alan mağazaların yöneticileri ve çalışanlarıyla kahvaltı yaptı. Talep ve dilekleri dinledi.

ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada, “Ortak akıl, şehrin sağduyusu demektir. Fikirlere önem vermek, bilime dikkat kesilmek, tecrübeyi değerli kabul etmektir. Yeni dönemi Kocaeli’nin Yüzyılı yapmak için rehberimiz yine ortak akıl olacak. Kurumsal, toplumsal, sosyal, ekonomik yenilenme hedefimizi, yine şehrin bütün paydaşlarının katıldığı ortak akıl toplantılarıyla, bu toplantılarda ürettiğimiz ortak akılla gerçekleştireceğiz. Kocaeli’nin yüzyılı, ortak aklın eseri olacak.”

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