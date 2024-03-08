Büyükgöz, Vatandaşları İşe Uğurladı

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sabah erken saatlerde ana arterler üzerindeki duraklarda bulunan vatandaşlara ikramda bulunarak işe uğurladı. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur işlerine gitmek üzere ilçenin ana arterlerinde servis ve ulaşım araçlarını bekleyen vatandaşları uğurladı.

KAHVALTILIK İKRAMI

Gebzeli hemşerilerine kahvaltılık ikramında bulunan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler, bereketli kazançlar temennisinde bulundu. İkramların yanı sıra taleplerini dinlediği vatandaşlar da Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.





