banner989
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükgöz, Vatandaşları İşe Uğurladı

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sabah erken saatlerde ana arterler üzerindeki duraklarda bulunan vatandaşlara ikramda bulunarak işe uğurladı. Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sabah erken saatlerde ana arterler üzerindeki duraklarda bulunan vatandaşlara ikramda bulunarak işe uğurladı.

Büyükgöz, Vatandaşları İşe Uğurladı

08 Mart 2024 Cuma 11:21

 

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sabah erken saatlerde ana arterler üzerindeki duraklarda bulunan vatandaşlara ikramda bulunarak işe uğurladı. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur işlerine gitmek üzere ilçenin ana arterlerinde servis ve ulaşım araçlarını bekleyen vatandaşları uğurladı.

 

KAHVALTILIK İKRAMI

Gebzeli hemşerilerine kahvaltılık ikramında bulunan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler, bereketli kazançlar temennisinde bulundu. İkramların yanı sıra taleplerini dinlediği vatandaşlar da Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.    


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Nalan'ın başarı öyküsü ödül getirdi Nalan'ın başarı öyküsü ödül getirdi
Başkan Büyükakın Sürekli Sahada Başkan Büyükakın Sürekli Sahada
Çiftçi, “İlçemizin Etrafına Yeni Yol Ağı Öreceğiz” Çiftçi, “İlçemizin Etrafına Yeni Yol Ağı...
Afet Mutfağı Sona Yaklaştı Afet Mutfağı Sona Yaklaştı
Kartepe'de camiler Ramazan ayına hazır Kartepe'de camiler Ramazan ayına hazır
DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE İKTAV KÜTÜPHANEMİZİN MANEVİ KURUCUSU FADİME HALAM DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE İKTAV KÜTÜPHANEMİZİN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Nalan'ın başarı öyküsü ödül getirdi
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'nda 2015 yılında temizlik görevlisi olarak işe...

Haberi Oku