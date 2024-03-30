GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çay Ocağında Cinayet : Husumetlisini Öldürdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çay ocağında oturduğu esnada husumetlisinin tabancalı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çay Ocağında Cinayet : Husumetlisini Öldürdü

30 Mart 2024 Cumartesi 10:44

  Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Ece çay ocağında oturduğu esnada aralarında husumet bulunan Osman Ç.’nin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği Ece kanlar içinde yere yığıldı. Osman Ç. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ece, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Ece hayatını kaybetti. 
  Polis ekiplerinin çalışması neticesinde Osman Ç., Başikele ilçesinde yakalandı. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
3. Kattan Düşen 1,5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı 3. Kattan Düşen 1,5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Yeni Araçlar İtfaiyenin Gücüne Güç Katacak Yeni Araçlar İtfaiyenin Gücüne Güç Katacak
Miniklerin Kıyasıya Mücadelesinde Şampiyon Belli Oldu Miniklerin Kıyasıya Mücadelesinde Şampiyon Belli...
KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZ DE VAKIFLARIN ÖNEMİ KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİMİZ DE VAKIFLARIN...
Ukraynalı Eşi İle Tamiri Öğreniyor Ukraynalı Eşi İle Tamiri Öğreniyor
Bu köy sadece çocukların Bu köy sadece çocukların
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

3. Kattan Düşen 1,5 Yaşındaki Çocuk Ağır...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3. kattaki dairenin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı....

Haberi Oku