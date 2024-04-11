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Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Modern Sera Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlıyor. Destekle ilgili başvurular tamamlandı.

Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Modern Sera Desteği

11 Nisan 2024 Perşembe 16:14


  Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de tarımın kesintisiz sürmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması için can suyu projelerle çiftçilerin yanında oluyor. Bu doğrultuda büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği veriliyor. Projeyle Kocaeli’de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Büyükşehir belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Projeyle üreticilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişi de sağlanmış olacak. 
  Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, sera desteğinden yararlanmak için talepte bulunan üreticilerin başvuruları sona erdi. Büyükşehir tarafından kurulacak modern seralar, belirlenen tarihlerde üreticilere hazır bir şekilde teslim edilecek. 
                         


İHA
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