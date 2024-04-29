GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çoban Mustafa Paşa Dualarla Anıldı

Çoban Mustafa Paşa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenle kabri başında dualarla anıldı. Anma programında ayrıca Tarihe Dokunuş isimli karma resim sergisinin de açılışı da gerçekleştirdi

Çoban Mustafa Paşa Dualarla Anıldı

29 Nisan 2024 Pazartesi 22:54

 

 

Çoban Mustafa Paşa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenle kabri başında dualarla anıldı. Adını taşıdığı Külliye ve caminin bahçesinde yer alan haziresi önünde düzenlenen törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Hasan Soba, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Sağlık Müdürü ilhan Kadıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve belediye meclis üyeleri katılım gösterdi.

UNESCO’YA BAŞVURUDA BULUNDUK 

Kabri başında yapılan duaların ardından törene katılanlara hitaben kısa konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çoban Mustafa Paşa, bu eseri buraya inşa ederken bir vizyon adamıydı bir idealin bir medeniyetin temsilcisiydi. Bizler de bu emaneti muhafaza edebilmek için bin yıldır bu topraklarda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Çoban Mustafa Paşa sıradan bir kimlik değildi. Bizler de bu önemi arttırmak için UNESCO’ya başvurumuzu yaparak Çoban Mustafa Paşa Külliyemizin kültür mirasına kaydedilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 

2024 YILI ÇOBAN MUSTAFA PAŞA YILI İLAN EDİLDİ 

Ayrıca son meclisimizde 2024 yılını Çoban Mustafa Paşa Yılı olarak ilan ettik.  Bu kapsamda sempozyumlar, çalıştaylar ve programlar düzenlemeye hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızın şimdiden Gebze’miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Program edilen duaların ardından gerçekleştirilen türbe ziyareti ile son buldu. Programın kapanışı ise GESMEK öğrencilerinin hazırladığı karma resim sergisi ile gerçekleştirildi.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5...
Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu
Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat
Sahillerde Yaz Hazırlığı Sahillerde Yaz Hazırlığı
Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdiler Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdiler
Minikler Ata Binmenin Keyfini Yaşıyor Minikler Ata Binmenin Keyfini Yaşıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu:...
Gebze ilçesinde su birikintisine girdikten sonra kontrolden çıktığı iddia edilen otomobil, yaklaşık 10...

Haberi Oku