Çölyaklıların glutensiz ramazan pidesi sevinci

Yenimahalle’de Cumhuriyet Çocuk Parkı alanında hizmet veren Kocaeli Glutensiz Yaşam Derneği’nin Çayırova Belediyesi’yle işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada glutensiz unlardan ramazan pidesi, simit, ayçöreği, kurabiye gibi unlu

mamuller

hazırlandı. Glutensiz unlardan hazırlanan gıdalar Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılıyor.





ARIKBOĞA: “OTLU’YA TEŞEKKÜR”

Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa “Biliyorsunuz binbir çeşit hastalık var. Çölyak hastalığı da bunlardan birisi. Ülkemizde de çölyak hastaları var. Bu çölyak hastalarının dertlerine derman olmak isteyen bir sivil toplum örgütü derneğimiz var. Biz dernekle belediye bir işbirliği yaptık. Ve çölyak hastalarının gıdalarını belli zamanlarda kendilerine teslim ediyoruz. Şu anda da bunların hazırlanış sürecini görüyoruz. Mübarek ramazan ayında iftar saatine doğru buradan simitler, poğaçalar glutensiz halde hazırlanıyor ve ilgili yerlere ulaştırılacak. Biz belediye olarak böyle bir çalışmanın içinde olmaktan dolayı mutluyuz. Dernek başkanımıza da bizimle işbirliği halinde olduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.

AKBULUT: “ÇÖLYAKLILAR BİZE ULAŞSIN”

Hazırlanan gıdalarla ilgili konuşan Kocaeli Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut Otlu “Türkiye genelinde bulunması zor olan pideler, poğaçalar, simitler pişirilerek derneğimizde çölyak hastalarımıza ulaştırılmaya çalışılıyor. Glutensiz pide, glutensiz simit, poğaça, kurabiyeler, ayçöreği çeşitli gıdalar hazırlanıyor.” Dedi. Çayırova’da bulunan çölyak hastalarının kendilerine ulaşması durumunda gıdaların ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini vurgulayan Akbulut “bize ulaşan bütün hastalara ilçeleri fark etmeksizin ulaştırmaya çalışıyoruz, üyelerimize, bizim çalışmalarımızı duyan hastalarımıza öğrencilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.” Diye konuştu. (Ümit Ülker)