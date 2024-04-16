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Çorbacıda Hesap Kavgası: 3 Polis Hakkında İdari Soruşturma

İzmit ilçesinde bulunan bir restoranda hesap tutarı sebebiyle müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan polise saldıran bir şahıs ile birlikte toplam 3 kişi gözaltına alınırken, 3 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Çorbacıda Hesap Kavgası: 3 Polis Hakkında İdari Soruşturma

16 Nisan 2024 Salı 14:24

  İzmit ilçe merkezinde bulunan bir restoranda gece 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap tutarı sebebiyle kavga çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırmaya çalıştığı kavgada A.Ö.Ç. isimli şahıs, polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Olaya ilişkin olarak 3 kişi gözaltına alınırken olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendiren 3 personel hakkında da idari soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. 
   
  Valilikten açıklama 
  Bahse konu olan olaya ilişkin ise Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İzmit merkezindeki bir restoranda saat 02.30 sıralarında müşteri olarak bulunan B.K., M.U.G. ve A.Ö.Ç. ile iş yeri çalışanları arasında hesap tutarı hususunda çıkan kavga sebebiyle olay yerinde polis ekibi sevk edilmiştir. Müşteri olan A.Ö.Ç.’nin görevlilere hakaret ve fiili saldırısı üzerine olay yerine takviye ekip çağırılarak kademeli zor kullanılmak suretiyle şahısların gözaltına alındıkları anlaşılmıştır. Olay sırasında zor kullanma sınırlarını aşmış olabilecekleri değerlendirilen 3 personel hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir” denildi. 
                                      


İHA
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